Qalibaf: La unidad de la nación islámica contribuye a la firmeza del pueblo de Gaza frente a Israel

En una reunión en honor de los mártires de la unidad en la ciudad de Mashhad (noreste), Qalibaf añadió que en el aniversario del inicio de esta guerra, HAMAS bombardeó Tel Aviv con misiles y los prisioneros israelíes todavía están a disposición de HAMAS, y Los combatientes de este movimiento están luchando en el norte y el sur de Gaza.

Explicó que esta firmeza se logra a través de la unidad de la nación islámica y los hermanos chiíes y suníes.

La nación islámica sacrifica su vida y sus propiedades, pero nunca pierde su dignidad, más bien toma su dignidad y se mantiene firme, añadió.

“El enemigo sionista y los gobernantes estadounidenses deben saber que HAMAS no será destruido con el martirio de Ismail Haniya, Hezbolá no será destruido con el martirio de Hasan Nasrolá, la Ummah islámica está en pie porque nuestra cultura es una cultura de lucha y no hay mayor honor para nosotros que el martirio porque Dios ha prometido la victoria y se ha comprometido a dar la victoria a los creyentes”, concluyó.

