Araqchi: Un pasaporte alemán no otorga inmunidad a nadie, y mucho menos si es un criminal terrorista

“No se esconda detrás de consignas engañosas de derechos humanos. No hemos olvidado que fueron ciudadanos alemanes quienes proporcionaron armas químicas al régimen de Saddam”, enfatizó en un mensaje en su cuenta en X, dirigido al gobierno alemán.

“No hay ningún terrorista que goce de inmunidad en Irán, incluso si cuenta con el apoyo de Alemania. Yamshid Sharmahd, ciudadano iraní, dirigió abierta y descaradamente el ataque terrorista contra una mezquita (Husainiya), que tuvo como resultado la muerte de 14 personas inocentes, entre ellas mujeres y niños, y más de 200 personas resultaron heridas en este ataque; La evidencia es abundante y cualquiera puede revisarla.”, añadió.

“Un pasaporte alemán no otorga inmunidad a nadie, y mucho menos si es un criminal terrorista; (Sra. ministra de Asuntos Exteriores alemana) Annalena Baerbock, deje de camuflarse y de juegos psicológicos, y deje de apoyar a asesinos de niños y terroristas; No se esconda detrás de consignas engañosas de derechos humanos. No hemos olvidado que fueron ciudadanos alemanes quienes proporcionaron armas químicas al régimen de Saddam”, agregó.

“Su gobierno es cómplice del genocidio en curso cometido por el régimen de Israel, y Alemania es el segundo proveedor de armas letales al régimen sionista para cometer crímenes de limpieza étnica en Gaza y masacres en el Líbano. Mira a su alrededor, incluso su gente se burla de sus afirmaciones arrogantes sobre los derechos humanos”, añadió.

