Embajador de Japón en Irán: La imagen negativa presentada por los medios occidentales sobre Irán no es cierta

“Después de 10 meses, he podido viajar a varias regiones de Irán, incluidos Mazandaran, Tabriz, Isfahán y la isla de Qeshm. Me ha impresionado mucho la variedad de belleza natural y el patrimonio cultural de Irán con miles de años de historia de civilización y, por supuesto, los ricos recursos humanos y la gente muy talentosa de este país. Por lo tanto, estas experiencias cambiaron mi visión de Irán 180 grados. Aunque no sé cuántos años durará mi misión en Irán, tengo muchas ganas de aprovechar al máximo el tiempo que me queda en Irán”, dijo en una conversación con el corresponsal de IRNA.

“Como usted mencionó, hay muchos informes sobre Irán, y todos ellos son falsos. Si vienes a Irán, notarás inmediatamente que, en primer lugar, la gente es muy amable y tiene mucha curiosidad por saber sobre los extranjeros, la cultura extranjera y, especialmente, sobre Japón. Siento mucho cariño del pueblo iraní hacia Japón y hacia los japoneses, no sólo por los aspectos culturales tradicionales, sino también en el campo de la tecnología y muchos otros aspectos como la vida moderna”, añadió.

“Para ser sincero, muchos japoneses no tienen una buena impresión de Irán y consideran erróneamente que los iraníes son gente fanática; Esa es la percepción del pueblo japonés, entre el que me incluyo. Pero ahora que he llegado a Irán, cuando camino por Teherán, siento que estoy caminando por un país moderno. Tuve una impresión diferente de la República Islámica de Irán, y Irán fue una gran sorpresa para mí”, reafirmó.

