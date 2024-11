“Ahora es el momento de imponer sanciones internacionales” contra Israel

"Ilan Pappé", el historiador israelí que estuvo presente ayer viernes en un seminario en la "Casa Árabe" de Madrid, explicó en la entrevista con El País lo que actualmente está sucediendo en Gaza, diciendo: la única descripción de las políticas en la Franja de Gaza es “genocidio”.

No solo por la gran cantidad de víctimas, muchas de ellas mujeres y niños, sino porque detrás de estas acciones hay una idea; la de poder destruir a toda la población de Gaza y quizás a los palestinos.

Pappé, quien en su libro titulado "La cárcel más grande de la tierra" enfatiza que el uso del término “ocupación” no es correcto y que en el caso de Palestina deberíamos usar la palabra “colonialismo”. También añadió que este es el deseo del actual gobierno sionista y siempre ha sido su meta para que este régimen pueda ser un país sin el problema de Palestina.

“Lo que más preocupa sobre este genocidio no es su proporción, sino que este genocidio se lleva a cabo por un gobierno que cree tener una oportunidad histórica para hacer lo que los anteriores no pudieron hacer: destruir a Palestina como una idea”, declaró Pappé.

En respuesta a la pregunta del periodista de El País que inquirió "usted argumentó hace unos meses en un artículo que este régimen está en colapso; ¿sigue manteniendo esa postura?", respondió: sí, definitivamente; “He identificado varios procesos que juntos pueden derrocar a este sistema como una ideología, y estos procesos han aumentado desde que escribí mi artículo.”

“La brecha entre personas seculares y religiosas, o entre los sionistas de la derecha y la izquierda; este proceso es incluso más profundo. Los problemas económicos de este régimen son mucho mayores que en el pasado. Su aislamiento internacional también ha aumentado”, describió Pappé.

El historiador además declaró que la comunidad judía, especialmente en Estados Unidos, ha incrementado su renuencia a relacionarse con el régimen sionista. Más importante aún es el hecho de que la llamada oposición en este país no tiene nada que ofrecer. Por esta razón, muchos de ellos han abandonado el territorio ocupado. No porque sean partidarios de palestina, ni porque les importe el genocidio, sino porque nadie les presenta un futuro más allá de 50 años.

Los líderes populistas como Trump y los cristianos sionistas no son suficientes para mantener el sionismo. Aún tienen aliados, pero perderán a los demócratas más tradicionales y normales.

Este historiador, también aseveró que las personas que Trump ha elegido para su nuevo gobierno son muy pro-sionistas, por lo tanto, le dan a este régimen una carta blanca para anexar Cisjordania y hacer lo que quiera en el sur de Líbano.

“Sé que muchos sionistas están contentos, pero no creo que entiendan bien a Trump. El lema de Trump es "América primero", pero sinceramente digo que, si "Kamala Harris" hubiera sido elegida, no habría cambiado mucho. Tenemos un problema con la política de EE. UU. frente al sionismo. Incluso cuando presidentes como [Barack] Obama y [Jimmy] Carter estaban en el cargo, que criticaban más al sionismo, no hicieron nada importante para detener la anexión y la limpieza étnica”, agregó.

Pappé dio énfasis en que: los palestinos necesitan urgentemente un movimiento nacional palestino unido y hay un gran potencial en su generación joven.

Dijo también que la solución de dos estados fue un engaño que los sionistas más pragmáticos utilizaron para desviar la presión internacional. Nunca se pretendió ofrecer a los palestinos un estado real. Desde que los primeros colonos judíos entraron en Cisjordania, estaba claro que no habría un estado palestino.

“Debes tener un concepto diferente de lo que buscas. La cuestión de la paz entre los palestinos y el régimen sionista no está en juego. En primer lugar, establecer un sistema político basado en la igualdad y, en segundo lugar, encontrar una solución en torno a lo que llamamos derechos internacionales, justicia restaurativa o justicia transicional, debe ser planteada”, dedujo.

“No digo que sea fácil lograrlo y no sé exactamente cómo vamos a hacerlo, pero sé que esto es algo en lo que debemos invertir”, añadió Pappé.