Baqaei: El régimen sionista no merece estar presente en los foros internacionales

Baqaei efectuó estas declaraciones en su rueda de prensa semanal este lunes en Teherán, en respuesta a una pregunta de un corresponsal de IRNA sobre la presencia de una delegación israelí en Bakú, República de Azerbaiyán, para la cumbre COP29.

Baqaei señaló las amenazas nucleares que plantea el régimen de Tel Aviv contra Irán y afirmó que, en relación con la Resolución 533 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prohíbe cualquier amenaza o uso de la fuerza contra las instalaciones nucleares de Irán, esta resolución establece explícitamente que el Consejo de Seguridad está obligado a intervenir.

“En estos asuntos, el Consejo de Seguridad debe adoptar una postura firme, y esto es un aspecto legal; Políticamente, nuestra región es muy consciente de la actitud violatoria de la ley del régimen sionista”, agregó.

“Un régimen que no cree en los principios y objetivos de las Naciones Unidas y en la vida pacífica en la comunidad internacional, y cuya existencia ha significado un ataque a una nación, básicamente no merece estar presente en los foros internacionales, y al nivel de la Organización de Cooperación Islámica se han iniciado iniciativas para oponerse a la presencia del régimen sionista y esto demuestra que la comunidad internacional ha llegado a la conclusión de que este régimen no merece estar presente en los foros internacionales”, reafirmó.

“El relator especial de la ONU sobre derechos humanos también ha pedido que los países impidan colectivamente que el régimen sionista sea miembro de las Naciones Unidas y, basándose en esta lógica, no hay necesidad de la presencia de este régimen en las organizaciones internacionales donde se van a discutir cuestiones y problemas. Damos la bienvenida a otros países a unirse a esta campaña”, añadió.

En cuanto a la reciente visita del asesor principal del Líder Supremo de la Revolución Islámica, Ali Lariyani, a Siria y Líbano, dijo: “La visita de Lariyani significa la utilización de todas las capacidades de Irán para promover objetivos diplomáticos. El mensaje fue que Irán continúa brindando un fuerte apoyo a Siria y Líbano contra las agresiones en curso del régimen sionista”.

Por otra parte, Baqaei reiteró que la República Islámica responderá adecuadamente a la medida antiraní adoptada por los países europeos de imponer sanciones contra Teherán. Los países europeos insisten en su falsa afirmación de que Irán ha transferido misiles a Rusia para la guerra en Ucrania, mientras que los funcionarios ucranianos han rechazado la afirmación, subrayó el portavoz, expresando que parece que esos determinados países europeos deberán revisar sus afirmaciones anteriores.

Respecto al estado de las relaciones entre Irán y Estados Unidos en el nuevo gobierno de este país, Baqaei advirtió que no es correcto reducir los asuntos entre Irán y Estados Unidos a un individuo (el presidente electo de EEUU, Donald Trump) y a una administración específica. El oscuro historial de las relaciones entre las dos partes se remonta a las últimas siete décadas, y la administración estadounidense no ha tenido ninguna buena voluntad ni ha hecho ningún esfuerzo para compensar sus errores; Y por el contrario, el desempeño de los gobiernos estadounidenses anteriores ​​ha demostrado que insistieron en sus posiciones anteriores de ejercer presión sobre la nación iraní, y es natural que consideremos el desempeño de los gobiernos estadounidenses como la base de nuestro enfoque. “No es una discusión cliché, pero sí de acuerdo con los hechos existentes y el uso de experiencias previas”, añadió.

En otra parte de sus comentarios, Baqaei dijo que las amenazas del régimen sionista contra Irán son contrarias al derecho internacional e Irán responderá a su manera y de manera apropiada. Continuando con las consultas de Irán como miembro del TNP, Irán discutió las preguntas y ambigüedades sobre su programa nuclear, a pesar del hecho de que su base no es técnica ni precisa. En la reunión entre Grossi y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, se destacó la actitud positiva de Irán a la hora de abordar las cuestiones planteadas entre Irán y la Agencia.

“Hemos dicho reiteradas veces que no pediremos permiso a nadie para defender la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán y daremos la respuesta necesaria a la agresión que se ha cometido contra Irán”, enfatizó el diplomático iraní.

“La presencia de asesores de Irán en Siria tenía como objetivo tratar con Daesh, e Irán adoptó el enfoque más responsable en ese momento para impedir la propagación del terrorismo takfirí a la región y más allá, y lamentamos que los países europeos hayan tratado esta cuestión de forma parcial y se negaron a entregar sus elementos terroristas”, añadió.

Los elementos terroristas en Siria se benefician de las instalaciones de los países europeos. Todo el mundo vio los peligros de Daesh, y ningún país tiene tanto derecho como Irán en el ámbito de la lucha contra Daesh, y esta cuestión debe tomarse en serio. Una de las cuestiones que se pueden plantear en el marco de la reunión de Astaná y con la llegada del representante especial del secretario general de la ONU a Siria es la acumulación de elementos terroristas y de Daesh en Siria, concluyó

