Hezbolá toma como blanco a los cuarteles sionistas en Al-Jiyam

Hezbolá ha informado a través de tres comunicados emitidos hoy jueves, que “en el marco de apoyar al pueblo de Gaza y apoyar la Resistencia palestina y defender al Líbano y su nación, ha lanzado ataques con misiles contra la concentración de las fuerzas del ejército sionista en el este de la ciudad de Al-Jiam.

Estos ataques se llevaron a cabo a las 1:30 a.m., 3:00 a.m. y 5:00 a.m. (hora local).

Hezbolá y el ejército israelí han estado intercambiando fuego a través de la frontera sur del Líbano desde el 8 de octubre, un día después de que el régimen lanzara su devastadora guerra en Gaza.