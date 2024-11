Borrell enfatiza ejecución de las órdenes de la CPI contra autoridades sionistas

Según la agencia de noticias Reuters, Borrell, durante su visita a Chipre, declaró que los gobiernos de la Unión Europea no pueden decidir si ejecutan o no la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional de La Haya contra Benjamín Netanyahu y Yoav Galant y recalcó: “Los países que firmaron el Tratado de Roma están obligados a cumplir con las decisiones del tribunal [penal internacional]. No es algo opcional.”

Borrell subrayó que los países que desean unirse a la Unión Europea también están obligados a cumplir con estos compromisos.

Este alto diplomático de la UE también dijo a Reuters que: “Sería muy ridículo que los recién llegados tuvieran un compromiso que los miembros actuales [de la UE] no cumplen.”

Esto ocurre mientras Estados Unidos rechazó la decisión de la Corte Penal Internacional para arrestar a Benjamín Netanyahu y Yoav Galant, después de que Tel Aviv la calificara como “antisemita”.

Esto mientras que, Borrell declaró que cada vez que alguien se opone a la política de Israel, lo acusan de antisemitismo.

“Tengo derecho a criticar las decisiones de Israel sin ser acusado de antisemitismo, ya sea Netanyahu o cualquier otra persona; Esto no es aceptable, ya basta”, criticó.

El responsable de política exterior de la Unión Europea pidió un alto el fuego en Oriente Medio y la formación de una solución de dos estados entre el régimen israelí y Palestina.

Al responder a la pregunta de si es optimista sobre la paz en Oriente Medio en los próximos meses, dijo: “Se debe establecer un alto el fuego y esto es absolutamente necesario.”