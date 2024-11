«La orden de detención de Netanyahu no basta, debe dictarse pena de muerte para él»

«Se ha dictado su orden de detención, lo que no es suficiente. Pena de muerte para Netanyahu [es lo que debe dictarse]. Pena de muerte para esos dirigentes criminales debería dictarse», ha resaltado el ayatolá Jameneí en un encuentro mantenido este lunes con miles de basiyíes, refiriéndose a las órdenes de arresto emitidas el pasado jueves por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu y su exministro de asuntos militares Yoav Gallant.

Su eminencia ha enfatizado que los «idiotas de los sionistas» no deben pensar que, al bombardear casas, hospitales o concentraciones de personas, han logrado una victoria, ya que nadie en el mundo considera tales acciones como una verdadera victoria.

«Bombardear las casas de la gente no es vencer (…). El enemigo no ha vencido en Gaza; el enemigo no ha vencido en Líbano; el enemigo no vencerá en Gaza y Líbano», ha subrayado.

El Líder de la Revolución Islámica ha aseverado que «hoy, sea cual sea ahora la magnitud del Frente de la Resistencia, que esa magnitud será mañana varias veces mayor».

Fuente: Khamenei.ir