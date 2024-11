Ministro de Asuntos Exteriores libanés: Mientras haya ocupación, la resistencia continuará

En su última declaración sobre el logro de un alto el fuego en el frente libanés, Abdolá Bou Habib dijo el martes: “Esperamos que se alcance un acuerdo de alto el fuego esta noche, y estamos esperando la reunión del gabinete (del régimen) de Israel”, informó IRNA, citando a Al Jazeera.

El sitio web sionista Walla informó que el limitado gabinete político y de seguridad del régimen sionista se reunirá hoy al mediodía, hora local, para aprobar el alto el fuego en el frente libanés.

“En el marco del acuerdo de alto el fuego, desplegaremos 5.000 soldados de nuestro ejército en el sur del país”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores libanés.

“Estados Unidos puede desempeñar un papel en la reconstrucción de la infraestructura en el sur del Líbano”, añadió.

“Mientras haya ocupación, no podremos detener la resistencia. Si Israel no acepta la solución final al problema fronterizo, no podremos hablar del futuro”, enfatizó.

