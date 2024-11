Autor argentino: El sionismo en América Latina constituye un elemento indisociable de la Doctrina Monroe de EEUU

El antisemitismo y cualquier discurso en torno a este concepto, especialmente en estos más de 400 días de genocidio del régimen sionista contra Gaza, ha sido un pretexto para Tel Aviv y sus aliados occidentales para justificar el apoyo a las acciones criminales de los sionistas.

Esto es mientras, el genocidio en Gaza y los crímenes contra Líbano ponen de manifiesto, como un espejo, la mentalidad colonial y la supremacía de la ideología sionista en el gabinete de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de este régimen.

El lobby denominado sionista, cuyo centro de operaciones internacionales se encuentra en EEUU y cuyo poder transita por los pasillos de la Casa Blanca y el Congreso del país norteamericano, también está presente en América Latina; aunque este lobby tiene una influencia menor en esta región, no puede ser ignorado, en absoluto.

Durante más del último año, hemos sido testigos de algunas de las posturas más contundentes contra Israel y en apoyo a Palestina por parte de algunos países de América Latina, y el oscuro historial de este régimen durante las dictaduras militares en esta región y el ascenso de líderes de extrema derecha pro-Israel como "Javier Milei" en Argentina son algunas de las razones que destacan la necesidad de examinar el grado de influencia y poder del lobby sionista en América Latina.

Con el fin de analizar y reflexionar sobre este tema, IRNA ha conversado con "Martín Martinelli", historiador argentino y doctorado en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Luján en Argentina. Martinelli es además autor del libro "Palestina (e Israel) entre intifadas, revoluciones y resistencias", publicado en 2022 en Argentina y en 2023 en España.

¿Cuál es su definición de sionismo y cómo evalúa la influencia del lobby sionista en América Latina en comparación con América del Norte?

El judaísmo es una religión compuesta de diferentes orientaciones en su interior y, al igual que otras, sus fieles están diseminados por muchos países. Esto se contrapone con el movimiento político sionista que es “una ideología de apropiación colonial con ropaje milenario”.

El sionismo es un movimiento político, promovido por los judíos en diferentes países europeos. Sus primeros ideólogos se sitúan en la segunda mitad, del siglo XIX, sobre todo en las décadas finales. Su objetivo, instaurar un Estado con un nacionalismo étnico junto con una forma de colonialismo europeo de ultramar. Además, buscó que la identidad judía, religiosa y en parte cultural, se fundiera en una identidad nacional judía moderna, aunque no asumieran un único país de origen, ni una misma lengua, ni cultura, ni costumbres en común, por provenir de lugares diferentes.

Planteaba un renacimiento nacional como alternativa a la persecución sobre los judíos que se daba en varios países. En 1896, Theodor Herzl, periodista austrohúngaro, publicó El Estado judío donde trazó la idea de un “restablecimiento” del Estado judío como solución al “problema judío” en Europa y al antijudaísmo. También ofrecía ser una guardia de honor de los Santos Lugares de la cristiandad, con alguna forma de extraterritorialidad acorde con el derecho internacional.

meta del proyecto, salvaguardar una fortaleza “blanca” (occidental) en un mundo “negro” (árabe). Esto conlleva implicancias tales como el temor a ser superados en el aspecto demográfico, el racismo, así como también la dicotomía entre lo occidental y lo oriental o islámico, como su opuesto negativo. Junto con ello, en el interior de Israel se produjo otro tipo de diferenciación. Por una parte, los judíos llegaron de países de lengua árabe del norte de África y del Medio Oriente, denominados mizrahim. Este término unificó su significado con el nombre sefaradim –se usa en la actualidad e históricamente refería a los judíos de la Península Ibérica a los que se intentó desarabizar–. Por otra, los asquenazíes, sobre todo europeos, quienes formaron y continúan como élite gobernante.

El sionismo secularizó y nacionalizó el judaísmo, aunque no en su totalidad. Su núcleo de interés era la tierra, ejerce el colonialismo de asentamiento, según su propia versión y la británica. Para cimentar un Estado judío necesitaba generar una infraestructura. Hasta 1918 y luego con la ocupación británica de Palestina, preveían crear un Estado judío allí para escapar de una historia de persecuciones y pogromos en Occidente, y consideraban imposible su asimilación en las sociedades de los países europeos donde residían. De todas maneras, los intereses imperialistas británicos que lo sustentaron y los judíos seguidores de esta política formaban parte de un grupo menor en sus inicios. A su vez, reclamaban lo que pasaron a considerar como su “antigua patria”. Por estas razones, la campaña para el asentamiento estatal en Palestina está asociada al milenarismo cristiano y al colonialismo europeo del siglo XIX.

En el relato nacionalista israelí, una comunidad religiosa se transformó en una comunidad política, a partir de grupos dispersos por todo el mundo y un colectivo definido por la religión y los lazos de sangre, se convirtió en el Estado de Israel. Trataron de presentarlo como entidad homogénea en movimiento a través del tiempo, desde hace milenios a la actualidad. El espacio y la cultura del colectivo son estáticos, dado que los matrimonios, la migración y los conflictos internos modificaron los límites del colectivo. Tal argumento también se utiliza con la Torá, como la fuente de identificación para los judíos. Este libro, considerado sagrado, se exhibió como si fuese una prueba de los derechos nacionales en Canaán en el pasado y de Palestina en el presente. Así como también otorgó a la nación un sentido de orgullo y singularidad como pueblo elegido.

Incluye tendencias variadas y aun contradictorias, desde nacionalistas hasta liberales y socialistas, pero cuya mayoría adhiere a la tesis territorialista, ligada a la creación de un Estado-nación judío que será el Estado de Israel. Este movimiento político buscó un elemento común para ensamblar una identidad propia, que fue la religión/cultura judía. La finalidad era encontrar un punto de amalgama para el nuevo movimiento, dado que los participantes eran individuos originarios de países muy heterogéneos.

La percepción judía de su identidad religiosa mutó en una identidad nacional. Judíos de diversos países, culturas y lenguas que llegaban a Palestina se fusionaron –con varias dificultades– en una nueva identidad nacional judía, sobre todo a partir del establecimiento del Estado de Israel. Al mismo tiempo, desconocieron la identidad palestina en documentos que consagraban el establecimiento de un “hogar nacional” judío como compromiso británico en su potestad sobre Palestina. Excepto por un breve período ulterior a la emisión del Libro Blanco de 1939, Gran Bretaña permaneció leal a este enfoque dual hasta 1947-1948.

Hasta la actualidad, la naturaleza del Estado israelí se especifica con el retorno de los judíos y el no retorno de los palestinos.

Por ello es necesario distinguir lo que serían las posturas antijudías de las antisionistas y de las antiisraelíes. La primera posición es racista, la segunda anticolonialista y la tercera sería algo semejante a una perspectiva antiestadounidense, en el sentido de que expresa un rechazo genérico al imperialismo que encabeza esa potencia.

El sionismo se usa en América Latina como un instrumento para intentar ejercer una dominación estadounidense y fragmentar una posible unidad latinoamericana, región a la que considera su “patio trasero”. El militarismo, los negocios y la ideología del sionismo han estrechado relaciones con los gobiernos de derecha latinoamericanos.

En la actualidad, con el apoyo a gobiernos de ultraderecha, pretenden impedir el incremento de la influencia de China, de Rusia y del BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, este año se incorporaron Arabia Saudita, Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos).

En cambio, en Estados Unidos, la influencia del lobby sionista se forja en sectores de la economía estadounidense que están vinculadas con Israel. Influyen en el Congreso estadounidense con contribuciones y sobre la tecnología, las finanzas y el complejo militar-industrial.

¿En qué áreas tiene más poder el lobby sionista en América Latina ?¿Cómo utiliza el sionismo los medios de comunicación para explicar sus políticas en América Latina?

La mayor injerencia se da en la política, en los negocios incluido el armamento y la tecnología de seguridad, en los medios de comunicación lo que incluye lo cultural como películas y otros, aunque de manera más sutil, y en el campo académico. El sionismo en América Latina constituye un elemento indisociable de la Doctrina Monroe de Estados Unidos. Es decir, intentar dominar “América (el continente) para los americanos (estadounidenses)”, y considerando el centro y sur de este continente, de manera despectiva, su “patio trasero”.

Los medios de comunicación se muestran como ambivalentes respecto de las políticas israelíes, sobre todo en la región. Replican lo que los grandes medios emiten mostrando una sola cara de los eventos y así ocultan las responsabilidades del entramado del ejército israelí en los conflictos en los que está inmerso. El temor a criticar las políticas israelíes se produce por lo que mencionamos de entremezclar al judaísmo con el sionismo, y por las persecuciones de acusarlos como “antisemitas” o judeófobos a los que cuestionan el accionar israelí. La amalgama entre las políticas estadounidenses e israelíes para la región denominada Medio Oriente, es decir, Asia Occidental muestran que es un socio y un pilar para cumplir los objetivos de la potencia norteamericana para intentar dominar la región en las cercanías de sus grandes rivales sistémicos y mundiales, y donde pasan y se extraen un importante porcentaje de hidrocarburos a nivel mundial.

¿Cuál es la relación entre la iglesia evangélica y el movimiento de extrema derecha que apoya al sionismo y cuál es el estatus de esta práctica en América Latina?

En América Latina, el evangelismo funciona como un puente férreo con el sionismo y tiene un papel de cobertura o de respaldo de Israel. Esto generó estrechos vínculos en Brasil donde hay una corriente de asociación entre parte del evangelismo y la ultraderecha. Durante la administración de Jair Bolsonaro el cóctel entre sionismo y evangelismo tuvo su mayor esplendor. Estas relaciones hay que interpretarlas como una cuestión política. Y en un país que tiene gran influencia sobre el resto de la región y cierto peso a nivel mundial, además que integra uno de los grupos que impulsa una forma o variante de relaciones internacionales diferentes como es el BRICS+.

¿La victoria de Trump y la presencia de líderes de extrema derecha como Javier Milei en Argentina pueden tener un efecto en la influencia del lobby sionista en esta región?

La victoria de Trump implica una política de mayor injerencia en América Latina, es decir aumento de la injerencia y control sobre la región. Eso incrementa el poder de la influencia del lobby en Estados Unidos por el nivel de cercanía con el futuro mandatario. Pero al mismo tiempo, es posible que no varie sustancialmente el nivel de asociación de Estados Unidos e Israel, porque con Trump avanzaron en cuestiones políticas como aprobar anexiones mientras que con Biden avanzaron en el sostenimiento y apoyo geopolítico y el financiamiento de las incursiones en Medio Oriente. Es posible que Trump trate de dar un mayor sostén a las políticas israelíes, la cuestión es en que forma lo hará si intentando frenar la guerra o no, respecto de las posturas frente a Irán.

Milei manifestó en campaña que sus aliados principales serían Estados Unidos e Israel, por eso se intentan instalar cuestiones como la dolarización y otros aspectos clave como las Malvinas y el Fondo Monetario Internacional FMI para dominar toda la política doméstica argentina. Es un posicionamiento ideológico, de apoyo al ultraderechista Netanyahu y muestra el intento de alejamiento del BRICS+ por como esos países se pronunciaron al respecto sobre todo Sudáfrica sobre el genocidio israelí en Gaza (ante la Corte Internacional de Justicia) y Brasil (recordemos que Argentina estaba invitada a incorporarse en 2024 junto con Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos). El no ingreso de Argentina

¿Cómo evalúa la tendencia actual de las acciones de Israel en Medio Oriente y Palestina y la posición de los países latinoamericanos ante estos acontecimientos?

Algo que grafica la situación es como Estados Unidos vetó la más reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para el cese del fuego en Gaza, 14 países votaron a favor, y Estados Unidos en contra.

El caso es que igualmente la metodología es una expansión constante bajo un aparato bélico desarrollado y sistemático. La eliminación del nativo o su expulsión, a través de la colonización y de no respetar resoluciones internacionales muestran el cobijo ofrecido por las potencias occidentales que son las primeras que legitiman ese régimen. Lo cual no niega las relaciones con diferentes países de la región en lo comercial y cada vez más en lo diplomático. El tiempo dirá sí el actual genocidio (afirmar esto no niega el judeicidio sufrido en Europa) contrarresta algunas de estas relaciones como estaría sucediendo con el caso de Turquía. Esto incluye relaciones de venta armamentística o de tecnología de defensa, en diferentes momentos de la Guerra Fría a las dictaduras latinoamericanas, al Régimen de apartheid sudafricano, o en la actualidad desde la India, o los Emiratos Árabes.

La singularidad de esta avanzada actual, de esta escalada de violencia, además de la habitual asimetría y disparidad tecnológica, es un aumento inusitado de las formas violentas. Los bombardeos directos causaron daños, muertes y heridos. En esta ocasión se prohibieron o limitaron al extremo el ingreso a la Franja de agua, medicamentos, alimentos e incluso jabón lo que genera diferentes epidemias que se suman a las dificultades para conseguir alimento y refugio. Dónde el 90% de la población fue obligado a desplazarse una cantidad de veces estando potencialmente expuestos a una muerte directa por disparos.

En los hechos sucedidos hasta ahora en Gaza, se produjo el borramiento de todos los límites en aniquilar mediante la muerte directa, la presión psicológica o llegar a la inanición al bloquear o casi impedir toda clase de ayuda humanitaria, lo que se acompaña de la censura al no dejar entrar a periodistas o al haber asesinado a más de 160.

Este hecho se inscribe en el arco histórico posterior al 2001 porque las agrupaciones de la región, y en este caso Hamas y la Yihad Islámica son acusadas de terroristas, por sus formas de resistir mediante algún tipo de violencia al encarcelamiento israelí a cielo abierto. O sea la búsqueda de eliminar la palestinidad y a los palestinos, de la Franja de Gaza, pero también de mantener en Bantustanes a los que habitan cisjordania, y gobernarlos y tratar de someterlos y acaparar cada vez una mayor parte de sus territorios.

Una clave es entender que los distintos colonialismos de asentamiento como el israelí tienden a expandir su territorio a través del aniquilamiento o expulsión de los nativos. El punto aquí es que esto se modificó por la coexistencia durante varias décadas de estas poblaciones, con cambios en el tiempo. Por ejemplo, respecto de los análisis de la Relatora Especial de la ONU Francesca Albanese, las conclusiones coinciden con la perspectiva de que el genocidio es hacia el pueblo palestino en su conjunto, que en este último año se dirigió a los palestinos gazatíes.

La actitud de los gobiernos como de la prensa hegemónica occidental continúa con una postura de tratar de ocultar los crímenes que está cometiendo el ejército israelí o justificarlos, en esta ocasión, con argumentos retóricos que buscan inculpar a Hamas de todo lo sucedido. Es decir que omiten observar el contexto, la situación histórica y reciente de los gazatíes, quienes son en su mayoría, un 80% descendientes de refugiados de los conflictos anteriores en la región.

Las posturas de los gobiernos en América Latina han cambiado según el nivel de asociación a Estados Unidos desde Petro en Colombia y Lula en Brasil con posturas más críticas hacia Israel que han ido variando en intensidad, pero se mantuvieron. En cambio, la contracara es la postura de Milei en Argentina que busca evidenciar un apoyo irrestricto a cualquier política iniciada por Estados Unidos o por Israel, en este caso en el aumento del belicismo. Este está emparentado por la búsqueda de la potencia norteamericana por restablecer su hegemonía en declive ante los nuevos poderes emergentes.