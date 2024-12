Se publica un comunicado atribuido a Bashar al-Asad sobre su salida de Damasco

En el texto atribuido a Bashar al-Asad, cuya veracidad aún no ha sido confirmada, se afirma: “No abandoné Damasco de manera planificada; estuve presente en Damasco hasta las primeras horas de la mañana del 8 de diciembre".

La declaración también señala: “Con la expansión del terrorismo en Siria y su llegada a Damasco la noche del sábado 7 de diciembre, surgieron preguntas sobre el destino del presidente y su ubicación en medio del ruido, los disturbios y relatos alejados de la realidad, lo cual servía como apoyo al terrorismo internacional”.

En esta declaración se menciona: “En un momento histórico decisivo de la historia de la patria, la verdad debe tener un lugar; hay un asunto que debe ser explicado a través de un breve comunicado; las condiciones y eventos posteriores, debido a la completa interrupción de las comunicaciones por razones de seguridad, no permitieron la emisión de una declaración, y expresar puntos breves no significa que, en el futuro, cuando se presente la oportunidad, no se detallen los pormenores de lo que ocurrió”.

La declaración agrega: “Primero debo decir que no abandoné el país de manera planificada como se ha rumoreado; tampoco abandoné el país durante las últimas horas de los enfrentamientos; me quedé en Damasco y cumplí con mis responsabilidades hasta la mañana del domingo 8 de diciembre de 2024.”

“Con la expansión del terrorismo dentro de Damasco, coordinamos con nuestros amigos rusos para seguir las operaciones militares y nos dirigimos a Latakia; en la mañana del 8 de diciembre, tras llegar a la base de Khmeimim, se hizo evidente que las fuerzas (del ejército sirio) se habían retirado de todas las líneas de combate y que los últimos bastiones del ejército también habían caído.

El comunicado mencionado añade: Con el deterioro de la situación en el campo, Moscú solicitó desde la base militar rusa una evacuación inmediata y un traslado a Rusia, y la operación de evacuación (salida de Siria) se llevó a cabo la noche del 8 de diciembre, es decir, el día después de la caída de Damasco.

En este comunicado también se menciona: Durante estos acontecimientos, no se planteó el tema del asilo o la renuncia por mi parte o de ninguna otra parte, y la única opción presentada fue la continuación de la lucha; quien desde el primer día de la guerra no estuvo dispuesto a negociar la salvación del país por su propia salvación y se mantuvo junto al ejército en la primera línea del fuego y la guerra; quien no se apartó de los no sirios y de la resistencia palestina y libanesa, y no traicionó a sus aliados, no puede ser alguien que abandone a su propio pueblo.

El comunicado atribuido a Asad añade: “Nunca, en ningún día, he luchado por obtener cargos personales; me consideraba dueño de un plan nacional con respaldo y apoyo popular, y tenía plena confianza en la voluntad de esta nación y su capacidad para proteger al país, defender sus instituciones y elecciones hasta el último momento.”

Assad añadió: Con la caída del gobierno a manos del terrorismo; Cuando ya no es posible hacer algo, el cargo queda vacío, y no tiene sentido que el funcionario permanezca en ese puesto; Por supuesto, esto no significa renunciar a una auténtica dependencia nacional de Siria y su nación; se trata de una dependencia constante que no cambia su posición ni sus condiciones, una dependencia unida a la esperanza de que Siria regrese a la libertad y la independencia.

Las palabras de Bashar al-Asad se producen después de que, la oposición armada en Siria comenzara desde la mañana del 27 de noviembre, sus operaciones en las zonas noroeste, oeste y suroeste de Alepo, y finalmente después de once días; El domingo 8 de diciembre anunciara su control sobre la ciudad de Damasco, la capital de Siria.