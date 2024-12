Qaribabadi: Leer las intenciones no es parte de los deberes del director general de la AIEA

El vicecanciller iraní para Asuntos Jurídicos e Internacionales reaccionó este miércoles a las afirmaciones del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

“Rafael Grossi director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo en una entrevista con la agencia de noticias italiana ANSA: Irán está enriqueciendo uranio a grado militar y se está acercando rápidamente a la “posición de un Estado nuclear”. El JCPOA ya no es relevante y se necesita un nuevo entendimiento para tener en cuenta las realidades del programa nuclear de Irán”, escribió Qaribabadi en su cuenta en X.

Primero, se espera que el director general de una organización especializada hable basándose en hechos e informes técnicos de los inspectores de la AIEA. Leer las intenciones basadas en escenarios hipotéticos no es parte de los deberes del director general y es contrario a la letra y el espíritu del estatuto de la Agencia, dijo.

En segundo lugar, el desarrollo del programa nuclear de Irán está de acuerdo con las necesidades técnicas y se lleva a cabo completamente bajo las salvaguardias de la AIEA, añadió.

“En tercer lugar, respetar las decisiones y políticas de los países en el uso pacífico de la energía nuclear, incluido el ciclo del combustible (enriquecimiento), está reconocido en los documentos internacionales pertinentes, y estas declaraciones del director general, que están teñidas de un matiz político, no pueden ignorar estos hechos”, aseveró.

En cuarto lugar, el programa de enriquecimiento de Irán no tiene objetivos militares. En cuanto al nivel de enriquecimiento, cabe señalar que mientras el enriquecimiento esté bajo la supervisión de la Agencia y no se desvíe de objetivos pacíficos, no está restringido según el Tratado de No Proliferación nuclear.

En quinto y último lugar, lo que nunca se mencionó en las declaraciones de Grossi es la causa principal de la situación actual, que fue el incumplimiento por parte de las otras partes de sus obligaciones bajo el JCPOA y la retirada unilateral de Estados Unidos del mismo.

