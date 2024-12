Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y China destacan la implementación del plan integral de cooperación estratégica entre ambos países

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, que está de visita en Pequín por invitación de su homólogo chino, Wang Yi, mantuvo conversaciones con este último sobre los últimos acontecimientos relacionados con las relaciones bilaterales y los acontecimientos regionales.

Ambas partes dijeron que los avances en la implementación del plan integral de cooperación estratégica durante los últimos años han sido positivos, a la luz de las directrices estratégicas de los líderes de los dos países, y requieren esfuerzos conjuntos en este contexto, además de fortalecer la cooperación bilateral y el intercambio de experiencias en los ámbitos político, parlamentario, diplomático, de defensa, de seguridad, militar, judicial, económico y comercial.

Los cancilleres de Irán y China destacaron el desarrollo de la cooperación bilateral en materia de juventud, educación, ciencia y tecnología, cultura, turismo, medio ambiente, salud y tratamiento, radio y televisión, así como los vínculos populares y las relaciones entre los habitantes de las provincias de los dos países, que están unidos por acuerdos de hermanamiento.

Los ministros de Asuntos Exteriores de China e Irán también discutieron los acontecimientos actuales en la región y destacaron lo siguiente:

1- La región de Oriente Medio se relaciona con los pueblos de la región y no es un escenario de conflictos basados en los intereses de las principales potencias, y no debe ser víctima de los objetivos geopolíticos y las confrontaciones de países no regionales. Los pueblos de la región son quienes deciden el destino de Oriente Medio.

2- La comunidad internacional debe respetar seriamente la soberanía nacional, la seguridad, la estabilidad, la unidad y la integridad territorial de los estados regionales, dar importancia a sus demandas legítimas y respetar las decisiones independientes de los pueblos de la región.

3- El camino para consolidar la estabilidad y la calma en Oriente Medio pasa por el compromiso con soluciones políticas basadas en el derecho internacional y alejadas de cualquier injerencia extranjera.

4- Impulsar el proceso de ampliación de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, y continuar la consulta y el diálogo entre los países de la región.

5- La solución a la cuestión palestina depende del respeto al pueblo palestino, la restauración de sus derechos legales y el fin de la ocupación de sus tierras; La prioridad en este momento es el establecimiento inmediato de un alto el fuego y la evacuación de todas las fuerzas militares de la Franja de Gaza, junto con la entrega de ayuda humanitaria al pueblo del enclave costero. El acuerdo sobre el alto el fuego en el Líbano debe aplicarse de manera seria y eficaz, debe continuarse la guerra contra el terrorismo y el extremismo, debe establecerse la reconciliación nacional y debe entregarse ayuda humanitaria integral a Siria.

