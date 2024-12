World Bowls Tour prohíbe a jugadores israelíes participar en el evento de Norfolk

Amnon Amar, Itai Rigbi y Daniel Alonim ya no serán bienvenidos al evento que se celebrará en Potters Resorts, Hopton-on-Sea, Great Yarmouth el próximo mes.

La decisión de retirarles la invitación fue tomada por la junta directiva del World Bowls Tour (WBT), los organizadores del evento.

El mes pasado, el otro jugador israelí, Shalom Ben Ami se retiró de la competencia escocesa después de que más de 4.000 personas firmaran una petición, organizada por grupos como Show Israeli Genocide the Red Card (The Red Card Group) y Scottish Sport for Palestine (SSP), en contra de su participación.