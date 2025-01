Comandante en jefe del Ejército: Los enemigos aún no han visto el verdadero poder de Irán

El general de división Musavi efectuó estas declaraciones en una conferencia en Teherán y añadió que los enemigos buscan inducir el debilitamiento de la resistencia.

“La resistencia es un pensamiento, una ideología y una cultura, y esta cultura no solo no se ha debilitado, sino que desde la Operación Tormenta de Al-Aqsa se ha vuelto más fuerte, más extendida y más profunda. Y vemos numerosas confirmaciones de ello en el estado de ánimo de la gente de todo el mundo y de la región”, enfatizó.

El general de división Musavi continuó diciendo que los enemigos se equivocan al tratar de restar importancia al poder militar de Irán y dijo: “Nuestro poder militar aún no se ha revelado completamente y hemos demostrado sólo una parte de nuestras capacidades. Nuestros enemigos aún no conocen muchas cosas, y no hay ninguna razón para revelar todos nuestros mapas. Solo mostramos una base subterránea de drones del ejército, cuyo lugar aún no han podido encontrar”.

Declarando que la resistencia no dejará en paz al régimen israelí y a sus partidarios, añadió: “El camino que el sionismo ha elegido para su supervivencia es un callejón sin salida; El camino del asesinato, el crimen, el asesinato de niños, la crueldad y el desprecio por todos los valores humanos en la historia no tuvo otro destino que el basurero. Este camino y comportamiento no tienen otro destino que la decadencia”.

