Manifiestan frente a la casa de Netanyahu para exigir la liberación de los prisioneros en Gaza

Según la agencia de noticias palestina “Sama”, las familias de los prisioneros sionistas realizaron una manifestación frente a la residencia de Netanyahu, donde gritaron consignas en su contra.

El canal 12 de la televisión del régimen sionista también informó que las familias de los prisioneros sionistas bloquearon simultáneamente la intersección de la calle Jerusalén ocupada durante la protesta frente a la casa de Netanyahu.

Según este informe, las familias de los prisioneros sionistas exigieron, a través de sus consignas, un acuerdo entre el régimen sionista y Hamás para la liberación de los prisioneros.

Ha pasado más de un año desde la operación Tormenta de Al-Aqsa, pero el régimen sionista no sólo no ha podido liberar a los prisioneros; No obstante, un gran número de ellos han muerto en ataques aéreos y artillería del ejército israelí, en diferentes zonas de la Franja de Gaza.

Esto ha provocado protestas serias por parte de las familias de estos prisioneros en los territorios ocupados, y mientras exigen un acuerdo con Hamás para la liberación de los prisioneros sionistas, Netanyahu, que confía en ser juzgado por cargos de corrupción tras el fin de la guerra, bloquea cualquier acuerdo con el movimiento palestino.