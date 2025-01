Al-Houthi: El mártir general Soleimani desempeñó un gran papel en el apoyo a Palestina

“Estados Unidos apuntó al general Soleimani porque lo veía como un obstáculo para el éxito de muchos de sus complots contra la población de la región”, enfatizó durante su discurso televisado el jueves.

“A lo que está expuesta la República Islámica de Irán se debe a la gran contribución que tiene en el apoyo a la causa de Palestina y a los combatientes palestinos y se debe a las acciones que realiza en apoyo a varios frentes”, añadió.

Señalando que los bombardeos no harán que Yemen retroceda, Al-Houthi dijo: “Ahora ha pasado un año desde la agresión de EEUU y el Reino Unido a nuestro país y los bombardeos aéreos y marítimos de nuestro país ascendieron a 931 ataques y bombardeos marítimos. No daremos marcha atrás en nuestra posición humana y moral de principios y estos bombardeos no tendrán ningún efecto”.

“La batalla que estamos librando con los estadounidenses está a un nivel que nos obliga a desarrollar nuestras capacidades militares y eso es lo que ha sucedido”, agregó.

“Al principio, al igual que otros países de la región, recibimos mensajes amenazantes de los estadounidenses. Muchos países de la región temían las amenazas de Estados Unidos y se comprometieron a no tomar una postura contra el enemigo israelí, mientras que algunos también se comprometieron mediante acuerdos con el enemigo. No estamos en un estado de agotamiento ni decadencia, y nuestro camino está en una trayectoria ascendente”, agregó Al-Houthi.

