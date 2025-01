Miles de sionistas exigen reiteradamente un canje de prisioneros con Hamás

Según la agencia de Noticias Sama que ha citado a los medios israelíes, los manifestantes se reunieron hoy jueves, frente a la oficina del primer ministro del régimen sionista en Jerusalén y exigieron la firma inmediata de un acuerdo de intercambio de prisioneros con la Resistencia en Gaza.

En este sentido, los manifestantes criticaban a Netanyahu por obstaculizar cualquier acuerdo con Hamás que resulte en liberación de los presos sionistas en la Franja de Gaza.

No obstante, con el paso de más de un año desde empiezo de la guerra en el enclave y el cautiverio de varios sionistas por la Resistencia palestina, el régimen de Tel Aviv no sólo no ha podido liberar a dichos prisioneros, sino un gran número de ellos han perdido la vida en los ataques aéreos y de artillería del ejército israelí contra varias zonas de la Franja de Gaza.

La oposición de Benjamín Netanyahu al alto el fuego en la Franja de Gaza imposibilita lograr un acuerdo para la liberación de prisioneros sionistas a cambio de la liberación de prisioneros palestinos en las cárceles de este régimen.