Araqchi: El general Soleimani logró materializar la escuela de pensamiento de la Resistencia en los campos de batalla

Araqchi efectuó estas declaraciones en la ceremonia de conmemoración del 5º aniversario del martirio del general Soleimani que se celebró este domingo en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en presencia del comandante de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el contralmirante Alireza Tangsiri.

El general Soleimani logró materializar la escuela de pensamiento de la Resistencia en los campos de batalla, y fundó un movimiento regional que es indestructible porque este eje es una causa que no depende de una persona y que no será aniquilada con el martirio de un comandante, enfatizó Araqchi.

“Al enfatizar que un ideal sagrado no puede ser destruido con una bala, dijo: La escuela de resistencia tiene armas, pero su arma principal es la sangre de los mártires. Los enemigos no deben pensar que si se hace algún daño al eje de la resistencia, esto es su victoria, sino que es el comienzo de su derrota. No es la primera vez que el movimiento Hezbolá pierde a su líder. Hezbolá se hizo más poderoso después del martirio de Musavi. La sangre del mártir Seyed Hasan Nasrolá fortalecerá a Hezbolá. La clave de la victoria es la paciencia y la perseverancia”, añadió.

“Permítanme decir aquí que la diplomacia también forma parte de esta escuela. Junto al campo, la diplomacia se mueve en armonía, el campo y la diplomacia se complementan y de manera inherente, no hay separación entre estos dos”, agregó.

“En un lugar donde estaban presentes amigos de los medios, mencioné que hay un tercer lado, y ese es los medios. El campo, la diplomacia y los medios juntos crean victorias. Si alguno de ellos se rezaga, impide que los logros den sus frutos completamente”, dijo.

9490**