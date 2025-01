Irán anuncia su disposición para que todas las partes regresen al acuerdo nuclear

Durante la entrega de las cartas credenciales y al darles la bienvenida, el mandatario de Irán, Masud Pezeshkian aseveró que la República Islámica está lista para que todas las partes regresen al acuerdo nuclear y cumplan con sus compromisos mutuos.

En otra parte de sus declaraciones, recordó la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear (JCPOA) y la violación de los compromisos por parte de los países europeos, a pesar de que la República Islámica cumplió con este acuerdo.

“Irán, basándose en sus creencias y en la fatwa decisiva del Líder Supremo de la Revolución Islámica, no tiene ninguna intención de utilizar sus capacidades nucleares en el ámbito militar y estamos completamente preparados para que todas las partes regresen al acuerdo y cumplan con sus compromisos mutuos”, agregó

Además, en una reunión con “Lisha Teresa Moore”, la nueva embajadora de Irlanda, expresó que la República Islámica de Irán busca la unidad interna y la interacción amistosa en el ámbito internacional.

“El décimo cuarto gobierno de Irán está esforzándose por profundizar y fortalecer las relaciones con otros países mediante el entendimiento reciproco y el diálogo; También consideramos digno de respeto la posición independiente y solidaria de Irlanda hacia el pueblo palestino y esperamos que los crímenes del régimen sionista contra el pueblo indefenso e inocente de Gaza se detengan lo antes posible y que se inicie la ayuda a esta gente”, enfatizó el presidente de Irán.

La nueva embajadora de Irlanda también expresó su satisfacción en esta reunión porque, después de 12 años, su embajada en Irán volverá a operar con la presencia de un embajador. Describió las políticas del gobierno y las perspectivas del Dr. Pezeshkian como las mismas que las del gobierno irlandés y enfatizó: Irlanda cree en el papel efectivo de Irán en la región y el mundo, y por eso “buscamos expandir nuestras relaciones bilaterales”.

El nuevo embajador del Reino Unido, también en esta reunión, señaló que su nuevo gobierno está completamente comprometido con la interacción y soluciones diplomáticas para resolver los problemas en el ámbito internacional.

“El Reino Unido busca ampliar la interacción con Irán como un país activo y efectivo en el ámbito internacional, y el enfrentamiento con Irán no es en absoluto deseable para nosotros”, subrayó.

No obstante, el mandatario de Irán afirmó que, el régimen sionista ha martirizado a unos 14 mil niños y a más de 10 mil mujeres inocentes e indefensas de Gaza, y los países europeos reclamantes de los DDHH, especialmente Estados Unidos, no sólo no han condenado estas acciones de manera eficaz y disuasoria, sino que proporcionaron armas para el régimen de Tel Aviv.

Durante el encuentro con Jorge Fernando Lefebre Nicolás, el embajador de Cuba, destacó la importancia de las estrechas relaciones entre ambos países y afirmó: Irán y Cuba han pagado y siguen pagando por la independencia y la lucha contra el imperialismo, por lo que son independientes.

El nuevo embajador de Cuba, al tiempo que transmitió el cordial saludo de las Autoridades del gobierno cubano, enfatizó la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países, y señaló que las dos naciones de Irán y Cuba tienen muchas áreas de cooperación y pidió que el presidente de Irán viaje a La Habana, capital de cuba.