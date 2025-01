Think Tank estadounidense: El incendio en Los Ángeles fue un “fracaso político”

El think tank “Cato” sostiene que las leyes restrictivas estatales para las compañías de seguros han llevado a muchos propietarios a no asegurar sus costosas viviendas en Los Ángeles, lo que ahora les causa enormes pérdidas; De hecho, la crisis de incendios en California no es solo una catástrofe natural, sino también un “fracaso político”.

Este centro de estudios estadounidense agregó que, en los últimos años, las leyes de control de precios en el estado de California han hecho que las compañías de seguros privados de vivienda, como “State Farm” y “Allstate”, se abstengan de ofrecer nuevos productos en este estado y no renueven miles de pólizas de seguro de vivienda existentes. Esta situación ha dejado a muchos propietarios expuestos a pérdidas financieras catastróficas debido a los recientes incendios, y ejerce una enorme presión sobre el plan de seguro estatal “Acceso Justo a los Requisitos de Seguro” (FAIR), que se presenta como la última solución para los asegurados. Cato no consideró la crisis de los incendios forestales en California como solo una catástrofe natural y enfatizó que esta crisis también es un fracaso político. Según este informe, las leyes de control de precios en California, bajo las cuales los reguladores deben aprobar los aumentos propuestos en las primas, obligan a las compañías de seguros a proporcionar explicaciones detalladas sobre sus propuestas de aumento de tarifas a la “Oficina de Seguros de California” (CDI). Lo importante aquí es que estas compañías habían estado obligadas anteriormente a demostrar que las primas propuestas se basaban en el historial de siniestros, no en análisis basados en la evaluación de riesgos futuros. Estas regulaciones, diseñadas para mantener las primas asequibles y evitar “tarifas excesivas, insuficientes o discriminatorias”, han impedido que las leyes desde 2017 permitan a las compañías actualizar los precios para reflejar los mayores riesgos futuros relacionados con los incendios forestales.