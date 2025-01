Pezeshkian: Espero que el presidente Donald Trump busque la paz en lugar del conflicto

“Espero que Trump conduzca a la paz en la región y el mundo y, por el contrario, no contribuya al derramamiento de sangre o la guerra”, dijo en una parte de su entrevista con NBC cuando se le preguntó sobre su mensaje para el presidente entrante de Estados Unidos.

Cuando el presentador de NBC News Lester Holt le preguntó sobre la posibilidad de iniciar nuevas negociaciones con Trump, Pezeshkian remarcó que la cuestión no es el diálogo en sí, sino los compromisos que surjan de esas conversaciones.

“El problema que tenemos no está en el diálogo. Son los compromisos que surgen de las conversaciones y el diálogo con los que tendremos que comprometernos”, dijo, y agregó: “Desafortunadamente, fue la otra parte la que no cumplió con sus promesas y obligaciones”.

Pezeshkian también reiteró que el programa nuclear de Irán es pacífico y enfatizó que Teherán no está buscando “armamento nuclear”.

Respondiendo a la pregunta del presentador sobre la reacción a posibles acciones militares del régimen de Israel y Estados Unidos para detener el programa nuclear de Irán, dijo: “Naturalmente responderemos a cualquier acción. No tenemos miedo a la guerra, pero tampoco la buscamos”.

Preguntado sobre un posible ataque a Irán dadas las circunstancias actuales, el mandatario iraní dijo: “Espero que esto no suceda porque no sólo será en detrimento nuestro sino también de todos los actores; Las tensiones que existen no benefician a ninguna de las partes. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido pacífico y no hemos buscado armas nucleares. Sin embargo, nos acusan de fabricar bombas. Esta es una conspiración que están tratando de seguir y siguen buscando alguna excusa. Esto está mal”.

Respecto de los recientes acontecimientos en Gaza, Líbano y Siria y las acusaciones sobre el debilitamiento de la posición de Irán, dijo: “No veo ninguna conexión de ese tipo. Algunos amigos pueden ver una conexión, pero en comparación con el año pasado, la solidaridad, la fuerza y la participación de la gente dentro del país han aumentado, y la seguridad en el país se ha vuelto más estable”.

