Viceministro de Asuntos Exteriores de Irán: Estamos dispuestos a reanudar las conversaciones

en el marco de una ceremonia que conmemora el 75º aniversario de las Convenciones de Ginebra, Gharibabadi dijo a los periodistas: “La República Islámica de Irán, como antes, está lista para iniciar y reanudar las negociaciones sobre el levantamiento de las sanciones. Siempre hemos estado preparados para esto y, naturalmente, si las otras partes también están preparadas, las negociaciones se llevarán a cabo y darán resultados. Naturalmente, si nuestros oponentes eligen una política y un enfoque diferentes, la República Islámica de Irán ajustará su política y su enfoque en consecuencia”.

Continuando con sus respuestas a las preguntas de los periodistas, Gharibabadi dijo: “Seguimos creyendo que existen condiciones y oportunidades adecuadas para reanudar el diálogo y llegar a un acuerdo”.

Gharibabadi, subrayando que el programa nuclear iraní es de naturaleza pacífica y esto es obvio para todos, señaló: “Las sanciones unilaterales e ilegales no han logrado sus objetivos. No negamos que las sanciones en cualquier caso afecten las vidas de las personas no sólo en Irán sino también en cualquier otro país bajo sanciones, pero el objetivo obvio de imponer sanciones es lograr los cambios deseados en el país bajo sanciones, y es obvio que la otra parte no logró sus objetivos a este respecto. La manera más inteligente es iniciar negociaciones para levantar las sanciones y volver al buen camino”.

“Acordamos celebrar una nueva ronda de conversaciones con Europa para continuar estas consultas. Determinaremos la fecha de la nueva ronda a través de consultas que tendremos juntos, pero se ha acordado continuar las conversaciones”, añadió.

