El acuerdo estratégico entre Irán y Rusia demuestra que ninguno de ellos se rendirá ante extravagancias de otros estados

Los más importantes ejes abordados en esta entrevista son los siguientes:

- Irán no es un país que haya nacido recientemente ni que se haya formado según las perspectivas y los marcos establecidos por los hegemonistas; naturalmente, el acuerdo estratégico a largo plazo que firmamos con la Federación de Rusia demuestra que ni Rusia ni Irán nos rendiremos ante las exigencias que ellos quieren diseñar para nosotros, y somos capaces de desarrollar juntos, en la región, políticas, tranquilidad, seguridad, desarrollo y economía.

-En ningún marco ni ley internacional se ha permitido a ningún país bombardear y masacrar a personas inocentes, ni siquiera en tiempos de guerra; sin embargo, los sionistas hacen esto fácilmente, y aquellos que reclaman ser defensores de los derechos humanos y afirman seguir los marcos internacionales y defender la democracia y la ley, han demostrado estar en contra de sus propias afirmaciones.

-Actualmente, están tratando de anunciar al mundo que Irán busca la bomba nuclear, mientras que tanto la opinión del Líder Supremo de la Revolución como nuestras políticas, creencias y convicciones están basadas en el hecho de que no buscamos armas nucleares, no lo hemos hecho y no lo haremos.

-En Gaza, el pueblo inocente no tenía agua, pan ni alimentos, y no se les permitía recibir ayuda, mientras que Estados Unidos y Europa solo observaban. Esto no tiene sentido para mí. ¿Cómo pueden inculcar en la mente del mundo y de su audiencia que Irán es la causa de la inestabilidad y que el régimen sionista es el garante de la seguridad?

- El lema que he proclamado en el mundo es que nosotros no estamos en contra de nadie. Nos oponemos a la opresión y la injusticia, y a aquellos que abusan de su poder y saquean los recursos y las facilidades y riquezas de los países pobres.

-Creemos que todas las religiones divinas provienen de Dios y son dignas de respeto. Así como creemos en nuestro Profeta, también creemos en Moisés (la paz sea con él) y Jesús (la paz sea con él). ¿Cómo podríamos ser antisemitas si reconocemos a Moisés como profeta? ¿Cómo podríamos estar en conflicto con el cristianismo cuando consideramos a Jesús un profeta de Dios y su camino como divino?

-Nuestra responsabilidad como gobernantes, padres, administradores o líderes es otorgar a cada persona un lugar acorde con sus capacidades, independientemente de su religión, creencias o convicciones y aceptarlos en ese puesto. Si logramos esto, creo que los conflictos y derramamientos de sangre desaparecerán.

-Dicen que Irán busca fabricar bombas nucleares y misiles. ¿Qué amenaza representamos? Solo queremos ser libres, vivir en libertad y no ser jueguete en manos de quienes han venido desde el otro lado del mundo.

-Creemos que podemos gestionar nuestro país y nuestra región por nosotros mismos. No buscamos guerra, derramamiento de sangre ni inestabilidad, sin embargo, ellos intentan difundir en la mente de todo el mundo la idea de que nosotros buscamos fabricar bomba atómica y crear inseguridad en la región.

-Somos capaces de crear los medios necesarios para defendernos. Nunca hemos tenido ni tendremos la intención de atacar a ningún país. Aborrecemos la guerra y el derramamiento de sangre.

-Esperamos que Siria pueda recuperar a sí misma y mantenga su integridad territorial, y que todos los ciudadanos puedan participar e intervenir en su propio destino y futuro.