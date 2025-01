Las exportaciones iraníes no petroleras se incrementan 18% en 10 meses

En una publicación en su cuenta de X, Abdolnaser Hemati señaló que las importaciones, con un monto de 56 mil millones de dólares (incluidos 6.3 mil millones de dólares de oro), han aumentado solo un 3%, lo que, sin incluir el oro, muestra una disminución del 10% en comparación con el mismo período del año anterior.

“Según las estadísticas más recientes de la Aduana sobre el comercio no petrolero en los primeros 10 meses de este año, el volumen de las exportaciones no petroleras ascendió a 47,8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 18% en comparación con el mismo período del año anterior. El déficit de la balanza comercial no petrolera, sin considerar las importaciones de oro en estos dos años, ha disminuido de un déficit de 12.5 mil millones de dólares a 2 mil millones de dólares”, agregó Hemati.

Finalmente, el ministro iraní destacó que al incluir más de 30 mil millones de dólares de exportaciones petroleras llevadas a cabo desde 20 de marzo de 2024 hasta 19 de enero de 2025, el superávit de la balanza comercial del país persa (petrolera y no petrolera) supera los 28 mil millones de dólares.