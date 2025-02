Líder Supremo de Irán: Estados Unidos es un agresor y un mentiroso

El Líder de la Revolución Islámica de Irán efectuó esas declaraciones en una reunión con los participantes en el 41º Concurso Internacional de Corán en la Husseiniya del Imam Jomeini, en Teherán, el domingo.

El Ayatolá Jameneí también felicitó el aniversario del nacimiento de Imam Husein (la paz sea con él), el tercer Imam de los musulmanes chiíes, y expresó su esperanza de que Dios Todopoderoso que nos convierta en amantes y seguidores del Imam Husein y su respetada familia.

“Por la voluntad de Dios, Gaza venció al régimen sionista. Tengamos la certeza de que, con el permiso de Dios, lo imposible se vuelve posible”, añadió.

La nación iraní tiene el coraje de decir “Muerte a Estados Unidos”; Estados Unidos es un agresor y un mentiroso”, afirmó el Ayatolá Jameneí.

Agregó que la nación iraní ha sido paciente y trabajadora y ha logrado avances.

Enfatizó que los problemas de la nación islámica pueden resolverse confiando en Dios.

“Tengamos la certeza de que, con el permiso de Dios, lo imposible se vuelve posible. Lo que parece imposible se vuelve posible, y de eso puedes estar seguro”, indicó para luego asegurar que unos pocos pueden, por voluntad de Dios, vencer a una gran cifra. “Esto significa que, si Dios quiere, Gaza derrotará al régimen sionista y el régimen estadounidense”, agregó.

La diferencia entre el pueblo iraní y otros pueblos es que ellos tienen el coraje de decir que Estados Unidos es un agresor, un mentiroso y un tramposo, mientras que otros no se atreven y no hacen su parte. Cuando no se hace esto no se consigue el resultado, agregó.

“Durante los últimos 40 años, todas las potencias arrogantes del mundo han cerrado filas contra Irán, intentando y trabajando en su contra, pero la nación iraní no solo no ha sido perjudicada, sino que también ha progresado y crecido”, señaló el Líder Supremo.

“El Irán de hoy, no es el Irán de hace 40 años. Crecimos en todas las direcciones”, dijo.

