Venezuela expresa su solidaridad con Cuba frente a restauración de política de máxima presión de EEUU

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela subrayó que, durante más de seis décadas, Estados Unidos ha intentado todo contra Cuba: bloqueos, sanciones, agresiones, sabotajes e incluso actos de terrorismo. Sin embargo, enfatizó que “Cuba sigue en pie, resistiendo y venciendo”.

Gil resaltó que Cuba es una nación soberana que, a pesar de las adversidades impuestas, se ha erigido como un referente mundial de dignidad, capaz de enviar médicos en lugar de soldados, demostrando que la soberanía no es negociable.

El jefe de la diplomacia venezolana tildó la medida estadounidense de “obsesión enfermiza” y advirtió que “este odio no se limita a Cuba (...) Si las agresiones se intensifican, los pueblos de América no permanecerán impasibles. La solidaridad con Cuba no es una opción, es un compromiso inquebrantable”, concluyó.