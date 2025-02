Pezeshkian: El arma nuclear no tiene cabida en la doctrina de la República Islámica de Irán

Pezeshkian efectuó estas declaraciones durante una ceremonia, celebrada hoy jueves en Teherán, con la participación de más de 100 embajadores extranjeros y representantes de organizaciones internacionales acreditadas en el país, con motivo del 46º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica en Irán.

Expresó la esperanza de que la presencia de embajadores y representantes de diferentes países pueda allanar el camino para la solución de los problemas de la sociedad, de la región y de la paz mundial.

Señalando el asesinato de Ismaeil Haniya en la noche de su toma de posesión como presidente de la República, Pezeshkian dijo que “siempre nos han causado problemas, mientras que nuestro lema desde el principio ha sido la amistad, la hermandad y la ayuda a otros. Sin embargo, los medios de comunicación injustos del mundo nos consideran a diario como responsables de la escalada y la tensión en la región”.

“¿Qué clase de derechos humanos son estos que hacen que los niños estén enterrados bajo los escombros?”, cuestionó Pezeshkian, y añadió: “¿Por qué los que tienen la conciencia despierta guardan silencio y a veces apoyan y afirman que la República Islámica de Irán ha perturbado la seguridad regional mientras que nosotros no buscamos armas nucleares?”

“No buscamos armas nucleares. Ésta es la fatwa del Líder de la Revolución Islámica. Ni siquiera quienes afirman hacerlo en este país pueden llevarnos hacia las armas nucleares, porque la doctrina de la República Islámica de Irán nunca acepta la masacre de personas inocentes”, reafirmó.

El mandatario iraní afirmó que el régimen de Israel, que ha invadido todos los países de la región, plantea cuestiones contra las actividades nucleares de Irán y enfatizó: “La (Agencia Internacional de Energía Atómica) ha inspeccionado (las instalaciones nucleares de Irán) siempre que ha querido; Podrá venir e inspeccionarlo cien veces más, porque no buscamos adquirir las armas nucleares”.

Destacó que la paz se logra cuando se eliminan la injusticia y la opresión y no se violan los derechos de nadie, y agregó: “El mundo ve calma y estabilidad cuando se respetan los derechos humanos sin distinción de raza, tribu o secta. Defendemos a Palestina y Gaza porque están oprimidos y perseguidos”.

Subrayando que la fuerza y la opresión no perdurarán con ningún poder, Pezeshkian afirmó: “Los humanos se levantarán contra la opresión y la tiranía"; La paz es posible en la justicia y la equidad, en la hermandad y la igualdad, en la amistad, y no en la guerra y el derramamiento de sangre”.

“Queremos tener una relación cercana y amistosa con todos los embajadores de los países presentes para que podamos compartir experiencias entre nosotros. Juntos podemos preservar este planeta. Tenemos una oportunidad de oro para vivir, y es mejor vivir esta vida juntos, felices, saludables y con amabilidad”, agregó.

Pezeshkian destacó que la guerra, el derramamiento de sangre, la discriminación y la desigualdad no son obra de los seres humanos y dijo: “Esto no significa que no tengamos discriminación e injusticia en nuestro país. Estamos tratando de corregir toda discriminación e injusticia para que todos puedan crecer de acuerdo con sus méritos y valor”.

“Mantendremos nuestras relaciones con el mundo sobre la base de la dignidad, el respeto mutuo y el diálogo igualitario, y ciertamente ampliaremos las relaciones con nuestros vecinos”, añadió

“Tenemos un plan estratégico con Rusia y China, y estamos dispuestos a implementarlo y trabajar con otros países, siempre que se base en la igualdad y el respeto mutuo”, agregó.

Finalmente, expresó su esperanza de que con la cooperación de los representantes de los países presentes en Irán y el Ministerio de Asuntos Exteriores, las relaciones bilaterales se amplíen aún más para establecer la paz y la tranquilidad en la región y el mundo.

9490**