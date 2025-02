Líder De Irán: Negociar con EEUU no es “ni inteligente, ni honorable”

Su eminencia efectuó esas declaraciones en un encuentro mantenido hoy en Teherán con un grupo de comandantes de la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea del Ejército de la República Islámica, con motivo del aniversario del 19 de Bahman de 1357 del calendario persa (8 de febrero de 1979), día en que los oficiales de la Fuerza Aérea del Ejército iraní declararon su lealtad al fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini, tres días antes del triunfo de la Revolución Islámica.

A continuación, las partes importantes de las declaraciones del imam Jameneí:

- Primero, las negociaciones con Estados Unidos no resuelven los problemas del país. No nos dejen engañarnos, no nos hagan pensar que, si nos sentamos a la mesa de negociaciones con ese gobierno, ciertos problemas se resolverán. No; ningún problema se soluciona negociando con EEUU. ¿La razón? ¡La experiencia!

-En la década de 2010 nos sentamos a negociar con EEUU, y durante unos dos años se estableció un acuerdo. Sin embargo, EEUU no estaba solo, había varios otros países involucrados, pero EEUU era el principal, era la parte central. Nuestro gobierno se sentó a negociar, hicieron todo lo posible, y se formó un acuerdo. En este acuerdo, la parte iraní fue muy generosa, dio muchas concesiones al otro lado. Pero los estadounidenses no cumplieron el mismo acuerdo.

-El acuerdo tenía como objetivo la eliminación de las sanciones de EEUU, pero las sanciones de EEUU no se levantaron. En relación con la ONU, dejaron una espina clavada, un tema que siempre ha estado como una amenaza sobre Irán. Este acuerdo fue el resultado de una negociación que duró dos años, más o menos. Bueno, esta es la experiencia; aprendamos de ella. Dimos concesiones, negociamos, cedimos, pero no logramos el resultado que buscábamos. Incluso este acuerdo, con todas sus deficiencias, fue destruido, violado, roto por la otra parte. No se debe negociar con un gobierno así, negociar no es “sensato, no es inteligente, no es honorable”.

- Los estadounidenses intentan modificar el mapa del mundo, pero, por supuesto, es solo sobre el papel, no tiene ninguna realidad. También opinan sobre nosotros, hablan, hacen comentarios y amenazan. Si nos amenazan, los amenazaremos. Si llevan a cabo su amenaza, haremos lo mismo. Si atacan la seguridad de nuestra nación, atacaremos su seguridad sin duda alguna.

-Esta es una lección extraída del Corán y de las enseñanzas del Islam, y es nuestro deber actuar como tal. Esperamos que Dios Todopoderoso nos haga tener éxito en el cumplimiento de nuestras deberes.

-Por supuesto, tenemos problemas internos; nadie niega la existencia de problemas. En la subsistencia, casi todas las clases sociales enfrentan dificultades, pero lo que resuelve estos problemas es un factor interno.

- El factor interno consiste en el esfuerzo de los responsables comprometidos y la cooperación del pueblo unido; es decir, lo mismo que, si Dios quiere, observarán en la marcha (del 22 de Bahman). La marcha del 22 de Bahman de cada año es el símbolo de la unidad nacional en nuestro país. Una nación perspicaz y dirigentes incansables; eso es lo que soluciona nuestros problemas.