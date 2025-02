Araqchi: Irán no permitirá que Estados Unidos repita su incumplimiento de compromisos

Seyed Abas Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, durante el sexto seminario sobre metanol de Irán, afirmó hoy sábado que, es necesario frustrar a los sancionadores y enfatizó que “La misión de 'neutralizar' las sanciones es una tarea pública”.

“El levantamiento de las sanciones requiere negociaciones, pero no bajo una política de máxima presión. Las negociaciones no pueden llevarse a cabo desde una posición de debilidad, porque entonces ya no se llamarían negociaciones, sino una forma de rendición. Nosotros nunca nos sentaremos a la mesa de negociaciones de esa manera”, recalcó el Canciller iraní.

Araqchi enfatizó que las negociaciones deben ser inteligentes y señaló: “La República Islámica de Irán nunca ha abandonado ni abandonará las negociaciones. La experiencia del JCPOA (Acuerdo Nuclear) demostró que Estados Unidos no cumple con sus compromisos, e Irán no permitirá que se repita esta traición. Irán no suele negociar con un país que, al mismo tiempo, firma nuevos documentos de sanciones”.