Régimen sionista se retira completamente del eje de "Netzarim"

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, al afirmar que “el levantamiento de las sanciones requiere negociaciones, pero no bajo una política de máxima presión”, declaró que, los diálogos no pueden llevarse a cabo desde una posición de debilidad, porque entonces ya no se llamarían negociaciones, sino una forma de rendición; “Nosotros nunca nos sentaremos a la mesa de negociaciones de esa manera”.