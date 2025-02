Amenazas de Trump contra palestinos: "Cancelaré el alto el fuego"

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump calificó de terrible la amenaza de HAMAS de suspender el proceso de liberación de los retenidos del régimen sionista y afirmó: " Yo diría que deberían ser devueltos a las 12 del sábado, y si no se devuelven, todos, no a cuentagotas, no a dos, uno, tres, cuatro y dos, el sábado a las 12 en punto, se va a desatar el infierno, porque estoy seguro de que (el régimen de) Israel puede superar este problema".

El presidente estadounidense, al ser consultado sobre si cree que el acuerdo de alto el fuego debería cancelarse, subrayó que a este respecto Tel Aviv debe tomar la decisión.