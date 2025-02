El portaaviones estadounidense colisiona con un buque mercante cerca de Egipto

A través de un comunicado, la Marina de los Estados Unidos informó el jueves, que el portaaviones “USS Harry S. Truman” colisionó con un buque mercante en el Mar Mediterráneo, sin sufrir daños graves.

“El portaaviones Truman de clase Nimitz, USS Harry S. Truman (CVN 75), colisionó con un buque mercante (Besiktas-M) alrededor de las 11:46 p.m”, se ha detallado en el comunicado de la Marina de los Estados Unidos.

La Marina de los Estados Unidos explicó: “Este incidente ocurrió el 12 de febrero, mientras operaba cerca del puerto de Port Said, Egipto, en el Mar Mediterráneo”.

En el comunicado de la Marina de los Estados Unidos se afirma que, esta colisión no representó un peligro para el USS Harry S. Truman, ya que no se reportaron fugas de agua ni heridos. Los motores de propulsión del portaaviones no se vieron afectados y se encuentran en condiciones “seguras y estables”. El incidente está bajo investigación.

La Marina de los Estados Unidos no proporcionó más detalles sobre el incidente y mencionó que las investigaciones sobre la causa de la colisión están en curso.