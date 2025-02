El periódico israelí The Times of Israel ha publicado un artículo en el que señala que, aunque Netanyahu y los extremistas de derecha recibieron con sorpresa el enfoque político de Trump, e incluso algunos imaginaron que Gaza estaba lista para nuevas construcciones de asentamientos, Trump no es de fiar. Confiar en sus políticas, advierte el medio, podría llevar a Israel al borde del colapso.