Araqchi: Irán ha situado la política “orientada al mar” en la vanguardia de su desarrollo estratégico

“A lo largo de la historia, el mar ha sido más una puerta de entrada para la conectividad de civilizaciones que una frontera geográfica. Durante miles de años, el Océano Índico no sólo ha sido una masa de agua sino una carretera vital para el comercio, el intercambio cultural y el desarrollo de las civilizaciones. Esta es la filosofía que subyace al tema de la conferencia de este año, “Viaje hacia nuevos horizontes de asociación marítima”. El tema no es un mero eslogan; más bien, refleja una necesidad histórica para todos los países de la región. Un país con más de 5.800 kilómetros de costa –4.900 kilómetros de los cuales se extienden por el sur a lo largo de este vasto océano– no puede permanecer indiferente a su futuro”, agregó.

“Desarrollar una economía basada en el mar no es sólo una opción para Irán; es un imperativo. Estamos convencidos de que nuestras costas no son meras fronteras naturales, sino puertas de enlace que conectan a Irán con la economía mundial. Por ello, el 14º Gobierno de la República Islámica de Irán ha formulado un plan integral y operativo para el desarrollo de los puertos, el transporte marítimo y el establecimiento de una cadena de suministro regional. En este contexto, la costa de Makran ocupa un lugar especial. Estas costas, cuyo potencial natural y económico había sido ignorado durante siglos, se han convertido ahora en una prioridad de desarrollo nacional”, señaló Araqchi.

“La seguridad marítima es ahora más crítica que nunca para la economía mundial. Junto con sus funciones económicas y comerciales, la República Islámica de Irán también tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad marítima. La Armada iraní, en cooperación con los países de la región, ha desempeñado un papel constante en las operaciones contra la piratería, la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado y la garantía de la seguridad de la navegación. Creemos que la seguridad marítima no debe utilizarse como una forma de presión o influencia por parte de potencias extrarregionales, sino que debe ser el resultado de la cooperación entre las naciones de la región”, enfatizó.

“Ningún país puede avanzar solo en su camino hacia el desarrollo económico. La cooperación regional es clave para el progreso compartido. A través de su membresía en la Asociación de la Cuenca del Océano Índico (IORA) y el Simposio Naval del Océano Índico (IONS), Irán enfatiza su compromiso con el multilateralismo y la cooperación económica y de seguridad en la región. Sin embargo, todavía queda un desafío importante: ciertas potencias extrarregionales buscan explotar las brechas políticas, económicas y de seguridad en la región, socavando la cooperación natural entre los países de la región. No podemos permitir que las rivalidades geopolíticas de las potencias globales determinen el futuro de esta región. Las decisiones sobre el destino del Océano Índico deben ser tomadas por los países de esta región y deben servir a los intereses de sus pueblos”, concluyó.

