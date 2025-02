En una crítica dirigida a las políticas actuales de Washington y Tel Aviv, el periódico destacó que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cuyo conocimiento sobre Gaza y su gente se limita a lo que ha visto en la pantalla de televisión, propuso sin preparación previa y sin consultar o coordinar con los equipos de expertos del Departamento de Estado y Defensa de EE. UU., una idea para trasladar a los residentes de la Franja de Gaza a otros países. Esta noticia rápidamente ocupó los titulares de los medios de comunicación a nivel mundial.

El artículo subraya que, a pesar de las propuestas de Trump, Netanyahu vive cerca de Gaza y conoce su historia. El primer ministro israelí debe entender que la idea de un desplazamiento forzado de la población de Gaza está condenada al fracaso, tal como ocurrió en el pasado, cuando los presidentes de EE. UU. intentaron imponer a la fuerza valores occidentales a las poblaciones locales de Irak y Afganistán, lo que terminó en un rotundo fracaso.

Además, el periódico añadió que es probable que Netanyahu no recuerde o quizás no sepa que, inmediatamente después de la Guerra de los Seis Días, se discutieron en secreto a nivel gubernamental ideas relacionadas con la emigración de los gazatíes. Estas propuestas no solo no dieron frutos, sino que llevaron a la infiltración de jóvenes en Jordania, su unión a las unidades de Fatah bajo el mando de Arafat y, finalmente, a operaciones contra Israel a finales de la década de 1960.