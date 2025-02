Portavoz de HAMAS: La iniciativa está en manos de la Resistencia

En declaraciones efectuadas hoy a IRNA, Abdulatif al-Qanu señaló: "Los ocupantes han fracasado en alcanzar todos sus objetivos en la guerra de Gaza y no han logrado ninguno de ellos".

"Hasta ahora, ni la Resistencia ha sido destruida, ni los retenidos del enemigo han sido liberados, ni el pueblo palestino ha abandonado su tierra", agregó.

Al-Qanou subrayó que la Resistencia aún cuenta con muchas cartas ganadoras, una de las cuales son los retenidos del enemigo.

Asimismo, destacó que, junto con el poder militar de la Resistencia, el amplio consenso del pueblo palestino en torno a ella y el apoyo popular a los combatientes son otras cartas ganadoras para frustrar las conspiraciones del enemigo.

El portavoz de HAMAS afirmó que, a pesar de 15 meses de masacres, destrucción y crímenes, el enemigo no ha conseguido sus objetivos, y el pueblo y la Resistencia palestina no permitirán que lo que el enemigo no pudo obtener en la guerra, lo consiga mediante amenazas.

Al final de sus declaraciones, Al-Qanou aseguró que las amenazas del premier sionista, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, así como las presiones psicológicas y el bloqueo contra el pueblo palestino, no traerán ningún logro para el enemigo.