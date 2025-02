Director general de IRNA: La estrategia de resistencia sigue siendo la mejor solución

Las partes más importantes de la entrevista de Hosein Yaberi Ansari, diplomático y director general de IRNA, con la revista "Asr Andishe" son los siguientes:

-En mi opinión, la operación del 7 de octubre fue como un terremoto político, militar y de seguridad para Israel; un terremoto que demostró la debilidad estructural del régimen. Sin embargo, no debe considerarse como el punto final de Israel, así como tampoco se debe aceptar las percepciones divinizadas sobre su poder.

-La operación de octubre, en todos los niveles, desde el militar y de seguridad hasta el estratégico y político, fue claramente una gran derrota para Israel. Pero, ¿significa esta derrota el fin de Israel? Definitivamente no.

-Israel es un fenómeno internacional que, desde sus inicios hasta hoy, ha tomado forma y se ha mantenido con el apoyo y la participación de las potencias mundiales. El establecimiento de Israel no habría sido posible sin el juego de poder de las potencias internacionales, especialmente el Reino Unido y EEUU.

-Lo que lleva al estancamiento del proceso de solucionar el problema de palestina es el carácter expansionista y hegemónico de Israel. Israel no se conforma con menos del 100 % de Palestina y considera inaceptable cualquier acuerdo o reconciliación que requiera retroceder de esta postura.

- Si la estructura del poder internacional abandona a Israel, esta existencia desaparecerá completamente en un plazo de uno a tres años.

- Así como las potencias internacionales desempeñaron un papel fundamental en la creación de Israel, la continuidad de este régimen también depende en gran medida del apoyo de la misma estructura. Sin este respaldo, Israel nunca podría haber sobrevivido de esta manera.

- El ideal de la lucha por la completa liberación de Palestina, que alguna vez fue el lema principal del mundo árabe, se redujo a objetivos limitados y conciliadores en el marco de negociaciones y acuerdos internacionales. Este cambio de dirección reflejó los extremos en las estrategias de confrontación con Israel: desde las guerras clásicas de liberación hasta la aceptación total de la paz y la conciliación. Uno tras otro, los países árabes optaron por la paz y la conciliación en lugar de la resistencia frente a Israel. Pero la estrategia de paz por tierra no solo no liberó a Palestina, sino que llevó a la participación de los países árabes en el apoyo a Israel.

- La Revolución Islámica de Irán presentó un tercer camino que no se basaba ni en la guerra clásica ni en la rendición y la conciliación. Este tercer camino fue la línea de resistencia de desgaste y a largo plazo. Según esta estrategia, si las ecuaciones del poder internacional hacen imposible una confrontación militar directa con Israel, esto no significa rendirse ante la realidad existente.

Este proceso no ocurre de la noche a la mañana ni de manera repentina, y no existe una clave mágica para su resolución inmediata, en cambio, la resistencia debe continuar hasta que el régimen se debilite gradualmente y, cuando las condiciones regionales e internacionales sean favorables, presenciemos su colapso desde dentro.

- La Revolución Islámica de Irán es en sí misma un ejemplo de este proceso; un fenómeno que, a lo largo de años y con desgaste del sistema de poder existente, logró triunfar. De manera similar, la estrategia de resistencia contra Israel es un camino para cambiar las ecuaciones regionales e internacionales y podría conducir al colapso de este proyecto y a la liberación de Palestina.

El martirio de los líderes de la Resistencia nunca significa el final de la lucha o la detención de los logros.

- Israel actúa abiertamente fuera de todas las leyes internacionales y hace lo que quiere. Mientras que Irán ha estado bajo una intensa presión durante más de dos décadas por la mera sospecha de tener un proyecto nuclear, Israel, que posee cientos de ojivas nucleares y está oficialmente reconocido como una potencia nuclear en la región, no enfrenta ninguna rendición de cuentas internacional. Esta es la estructura de poder global que respalda a Israel y le permite continuar con sus crímenes. En estas circunstancias, la resistencia contra Israel no solo es necesaria, sino inevitable.

- La resistencia, aunque es un camino difícil y costoso, es la única forma de enfrentar este proyecto global y generar esperanza para un futuro mejor.

- La percepción de alcanzar una paz real, incluso según los estándares más mínimos, como un acuerdo sobre el 20% o el 22% del territorio palestino, parece imposible. La historia y los desarrollos políticos y sociales de Israel han demostrado que la solución pacífica no tiene lugar en la práctica. En estas condiciones, la única solución realista y práctica es continuar con la estrategia de resistencia, ya que el diálogo y la paz no solo no han abierto el camino, sino que han sido rechazados por Israel.

La resistencia contra Israel y el sionismo significa enfrentarse a un proyecto grande y complejo diseñado para expandir su dominio sobre la región. Si la resistencia quiere enfrentarse a este proyecto, debe estar completamente preparada para soportar los costos y dificultades de este camino. Este campo no es para cualquiera. Aquí no se trata de un campo de batalla de un día, de un mes o incluso de un año. Este campo es muy difícil, complejo y largo. Quien no tenga la capacidad de soportar las dificultades de este camino agotador, los martirios y las pérdidas de la lucha, es mejor que regrese a su casa. Este camino requiere un conocimiento preciso del objetivo, la hoja de ruta y la estrategia, y el más mínimo error en estos aspectos puede llevar a una desviación del camino correcto.

- El régimen sionista ha sufrido una percepción errónea sobre el eje de la Resistencia. En las circunstancias actuales, el lenguaje de los funcionarios israelíes muestra claramente la ansiedad y la crisis interna de este régimen. Sus palabras y análisis en los últimos dos o tres meses demuestran que, aunque Israel intenta movilizar todas sus capacidades para evitar el colapso, sigue siendo vulnerable ante una resistencia firme y planificada.

-Ni Gaza ha terminado, ni El Líbano, ni ningún otro lugar dentro del eje de la Resistencia. Estas batallas no solo no han concluido, sino que reflejan la voluntad de un pueblo. En Gaza, las casas han sido destruidas, pero la gente sigue firme en su tierra. Por otro lado, si Israel realmente hubiera alcanzado la victoria, no necesitaría abrir nuevos frentes o llevar a cabo asesinatos en Teherán. La apertura de nuevos frentes es una prueba de la incapacidad de Israel para reclamar una victoria definitiva.

-Si Israel anunciara hoy su victoria en Gaza, la Resistencia emergería de la tierra y tomaría la iniciativa. Esto demuestra que, a pesar de todas las pérdidas, el escenario estratégico sigue estando en manos de la Resistencia.

-Los palestinos ya no esperan un salvador. Saben que ellos mismos deben asumir la carga principal de la resistencia. La ayuda de otros es importante, pero la misión principal recae sobre ellos. Este cambio de mentalidad ha llevado a que, incluso ante la destrucción masiva en Gaza y la pérdida de miles de vidas, los palestinos sigan aferrados a su tierra.