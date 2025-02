Araqchi: Negociaciones con Europa continuarán

“Hace dos días celebramos en Ginebra una nueva ronda de negociaciones con tres países europeos. Estas negociaciones versaron sobre cuestiones nucleares y algunos otros temas. Las negociaciones con Europa continuarán y seguramente tendrán sus propios altibajos. Durante estas negociaciones hay numerosas preguntas y puntos que necesitan respuesta”, dijo a los periodistas tras una reunión de gabinete celebrada el miércoles en Teherán.

En respuesta a la pregunta de si su homólogo ruso había transmitido algún mensaje, enfatizó: “No, tuvimos conversaciones muy detalladas con el señor Lavrov. Discutimos temas regionales en profundidad y también revisamos cuestiones bilaterales. El señor Lavrov nos proporcionó un informe detallado sobre sus negociaciones con Estados Unidos y otros países de la región. Naturalmente, no había ningún mensaje y no se suponía que trajera ninguno. Principalmente discutimos e intercambiamos opiniones sobre cuestiones regionales y bilaterales”.

Continuando con sus comentarios, en respuesta a una pregunta sobre el enfoque de Irán en las negociaciones para revivir el JCPOA, Araqchi dijo: “Nuestra posición es completamente clara y no es nueva. Cuando los estadounidenses adoptaron la política de máxima presión y emitieron el memorando presidencial, nuestra posición quedó claramente establecida. No negociaremos bajo la influencia de la máxima presión; Esta presión máxima que pretenden imponer a Irán no es nueva y ya se ha experimentado antes y no ha tenido resultados positivos”.

