Médico palestino relata brutales torturas en cárceles israelíes

"Essam Abu Ajwa", un médico originario de la Franja de Gaza, describió en sus declaraciones los detalles aterradores de la detención y las torturas perpetradas por los ocupantes contra los prisioneros palestinos.

“Los carceleros sionistas nos obligaban a dormir sobre el suelo cubierto de piedras pequeñas y afiladas. Nos ataban las manos, los pies y nos vendaban los ojos, luego nos vertían agua fría encima y encendían los ventiladores y los aires acondicionados”, dijo el Dr. Essam Abu Ajwa, añadiendo: “Los interrogadores y carceleros israelíes ponían música a todo volumen las 24 horas del día para evitar que pudiéramos dormir”.

El médico palestino continuó diciendo: “Los interrogadores me obligaban a permanecer de pie sobre la punta de los pies durante dos o tres horas, luego me tiraban al suelo, me echaban agua fría encima y después tres o cuatro guardias me golpeaban brutalmente.

“Para usar el baño, debíamos pedir permiso, y a los enfermos no se les permitía ducharse. Debido a que no lavamos ni cambiamos nuestra ropa durante seis meses, contrajimos sarna. Mi cuerpo ardía de dolor, pero los ocupantes no nos proporcionaban ningún medicamento”, agregó.

Este médico palestino relató: “Durante el día, solo una vez podíamos beber agua caliente de las tuberías. Los sionistas nos quitaron los zapatos y nos obligaron a permanecer descalzos sobre el asfalto durante dos o tres horas a una temperatura de 37 grados.

Asimismo, añadió: “Nuestra comida se limitaba solo a yogur y un poco de arroz. Perdí la mitad de mi peso durante el cautiverio”.

“Los ocupantes no me presentaron cargos y durante los siete meses de mi detención no pude ver a un abogado”, concluyó el Dr. Essam Abu Ajwa.