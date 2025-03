Líder de Ansarolá: El régimen sionista utiliza respaldo de EEUU para violar los acuerdos

Según informó la cadena yemení Al-Masirah, Seyed Abdulmalik Badreddin al-Houthi afirmó: "La falta de retirada del enemigo del eje de Rafah constituye una flagrante violación de los acuerdos previos entre Egipto y el enemigo sionista".

Agregó que la permanencia de las fuerzas de ocupación en el eje de Rafah representa “una amenaza grave para el pueblo palestino, así como para la nación, el gobierno y el ejército egipcios”.

El dirigente yemení enfatizó que el enemigo no ha cumplido gran parte de sus compromisos, especialmente en el ámbito humanitario, y también se ha negado a retirarse del eje de Rafah.

"El enemigo tampoco se ha retirado completamente del sur del Líbano, lo que constituye una ocupación y una amenaza para el pueblo libanés, además de una violación de la soberanía de ese país. el régimen sionista está avanzando en tres provincias del sur de Siria, ocupando cada día más territorios", añadió.

Dijo que EEUU y el régimen sionista están actuando en esta etapa con un descaro sin precedentes contra la nación islámica, sin embargo, añadió que si la Umma islámica adopta una postura correcta y asume su responsabilidad, podrá hacer frente al enemigo.

"Cuando Trump amenazó con que los retenidos sionistas debían ser liberados el sábado, estábamos preparados para entrar en guerra e intervenir militarmente", señaló al-Houthi, agregando: "Cuando los retenidos israelíes no fueron liberados en el plazo establecido por Trump, él comprendió que la situación no era como él quería y que no podía imponer su voluntad".

Finalmente, Al-Houthi afirmó que el movimiento popular yemení Ansarolá ha tenido una muy buena postura y participación buena en esa guerra, pero aún no ha terminado y hay que estar preparados.