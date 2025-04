General de división Baqeri: No buscamos la guerra, pero nos enfrentaremos a la intimidación

En una reunión mantenida este domingo con los comandantes, directivos y personal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el Cuartel Central Khatam al-Anbiya, al referirse a la ejecución de las operaciones “Verdadera Promesa 1 y 2”, el general de división Baqeri dijo: “En nuestro enfrentamiento militar con el régimen sionista y la ejecución de las operaciones Verdadera Promesa, hemos evaluado bien la realidad de nuestras capacidades, así como los puntos fuertes y débiles del enemigo y de nosotros mismos. Hemos logrado, en el menor tiempo posible, corregir algunas fallas con precisión, y ahora puedo afirmar con firmeza y con información precisa que el estado de nuestra defensa aérea, el nivel de producción y capacidades misilísticas, así como nuestras capacidades en drones y misiles de crucero, no son comparables con la situación que enfrentó el enemigo durante la Operación Verdadera Promesa 2 en octubre de 2024”.

Condenando el silencio mortal y la conducta dual de las autodenominadas organizaciones internacionales de derechos humanos ante los crímenes y la barbarie del régimen sionista en la masacre despiadada de seres humanos inocentes, niños, mujeres y ancianos en Gaza, declaró: “La maldad y el genocidio de seres humanos inocentes, así como la destrucción de los hogares y las viviendas de las personas en Gaza y Líbano por parte del régimen sionista, después de la operación Tormenta de Al-Aqsa, se llevaron a cabo con el firme apoyo del régimen de Estados Unidos, los países europeos y bajo el comportamiento dual y el vergonzoso silencio de las organizaciones internacionales autodenominadas defensoras de los derechos humanos”.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán calificó al presidente del nuevo gobierno de EEUU como una persona narcisista y matón, y señaló: "Hoy, el mundo es testigo de que él, además de enfrentarse a sus enemigos, también está en conflicto con sus amigos y aliados. Recientemente, también escribió una carta al Líder Supremo de la Revolución, y recibió una respuesta que se merecía, acorde con las directrices y órdenes de Su Eminencia”.

“Sus directrices se basaban en los siguientes principios: Nosotros no somos la parte que inicia la guerra; responderemos a cualquier amenaza con todas nuestras fuerzas; buscamos la paz en la región; no buscamos armas nucleares, sino satisfacer las necesidades de nuestra nación en materia de la energía nuclear; no realizamos negociaciones directas, pero no hay nada malo en llevarlo a cabo de manera indirecta. Usted fue la parte más deshonesta y renegada en las negociaciones pasadas y, por lo tanto, no confiamos en usted”, añadió.

9490**