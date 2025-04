Araqchi: No se ha acordado ninguna negociación directa con Estados Unidos 

Araqchi, quien llegó este martes por la mañana a la capital argelina para reunirse con autoridades del país, declaró a periodistas sobre los objetivos e importancia de su visita y añadió: “Las relaciones entre Irán y Argelia son históricas y sólidas, con raíces profundas”.

En respuesta a una pregunta sobre las noticias publicadas respecto a la celebración de negociaciones indirectas entre las delegaciones de alto nivel de la República Islámica de Irán y los Estados Unidos en Omán, el ministro de Asuntos Exteriores dijo: “Tal como se anunció y como informé anoche en un tuit, las negociaciones se llevarán a cabo el sábado en Omán. Estas negociaciones se realizarán de forma indirecta y no aceptamos ningún otro formato de diálogo”.

Al ofrecer explicaciones sobre la forma de las próximas negociaciones, dijo: “La importancia del formato de las negociaciones, ya sea directo o indirecto, en mi opinión, no es lo principal. Lo que realmente importa es si las negociaciones son efectivas o no, la seriedad de las partes, sus intenciones y su voluntad de llegar a un acuerdo”.

Señalando que este tipo de negociaciones no es algo extraño o inusual, Araqchi destacó: “Este tipo de negociaciones ha ocurrido muchas veces en la historia de las relaciones internacionales. Hay países que, por razones históricas u otras, no están dispuestos a entablar negociaciones directas. Por ejemplo, actualmente las negociaciones entre Rusia y Ucrania se están llevando a cabo de forma indirecta y a través de Estados Unidos, ya que ambas partes, por sus propias razones, no están dispuestas a reunirse cara a cara, por lo que el diálogo se realiza mediante un intermediario”.

El ministro de Asuntos Exteriores, en respuesta a la pregunta sobre los informes que indicaban que la primera ronda de negociaciones entre las partes sería indirecta para luego convertirse en directa, dijo: “No hemos establecido tal acuerdo”.

Sobre el eje de las próximas negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Araqchi dijo: “En cuanto al tema de las negociaciones, es natural que cada uno pueda hacer conjeturas o expresar sus deseos. Lo que han dicho las autoridades del régimen sionista (sobre un modelo de negociación similar al de Libia) son solo sus aspiraciones, que nunca se harán realidad. Nosotros buscamos defender los intereses del pueblo iraní, y nuestro programa nuclear es completamente pacífico y legítimo”.

“Nuestro objetivo principal en las negociaciones es hacer valer los derechos del pueblo iraní y lograr el levantamiento de las sanciones. Si existe una voluntad real por parte del otro lado, este objetivo es alcanzable, independientemente de la forma en que se lleven a cabo las negociaciones, ya sean directas o indirectas”, destacó Araqchi.

