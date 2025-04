Pezeshkian reafirma que Irán no renunciará a sus logros nucleares

Durante su intervención en la ceremonia del Día Nacional de la Tecnología Nuclear, celebrada hoy en Teherán, el mandatario persa rindió homenaje a los mártires del programa nuclear iraní y recalcó que la República Islámica no busca la bomba atómica.

“Dicen que Irán quiere producir bomba nuclear, pero ¿Quién más puede hacer política que el Líder de la Revolución, quien ha declarado oficial y públicamente que no buscamos construir bomba nuclear?”, agregó

Asimismo, señaló: “Han verificado esto cien veces; pueden verificarlo mil veces más, pero sepan que necesitamos la ciencia y la energía nuclear en todos los campos, y esa necesidad nunca será satisfecha por ellos. Quieren humillarnos, pero no permaneceremos humillados”.

El presidente también afirmó que, si bien Irán no busca confrontaciones bélicas, está preparado para responder con firmeza ante cualquier agresión.

"No buscamos la guerra, pero ante cualquier agresión, resistiremos con el conocimiento y la capacidad desarrollada por nuestros compatriotas. Cuanto más nos golpeen, más fortalecidos saldremos; Cuanto más nos amenacen, con mayor determinación resistiremos ", destacó, resaltando: “No somos agresores, ni pretendemos agredir a nadie”.

En otra parte de sus declaraciones y en relación con las negociaciones internacionales, Pezeshkian dijo: “El Líder Supremo ha dicho que estamos dispuestos a negociar, pero no directamente, porque no confiamos. No se puede sancionar todas nuestras capacidades y conexiones por un lado y luego decir que quieren dialogar. En cualquier diálogo, estas condiciones deben ser aceptadas”.

Finalmente, el mandatario persa al reiterar que Irán busca la “paz” y la “seguridad”, dijo: “estamos dispuestos a dialogar, pero con dignidad y orgullo. No renunciaremos a nuestros logros, no los negociaremos, y jamás permitiremos que nos impidan pensar, innovar o ser creativos”.