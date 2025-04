Baqaei: Aún no se ha decidido el lugar para la segunda ronda de negociaciones indirectas entre Irán y EEUU

En su conferencia de prensa semanal celebrada este lunes, Baqaei señaló: “Durante la semana pasada continuaron los acontecimientos en nuestra región, y en el ámbito internacional, y las actividades de la diplomacia iraní. Seguimos siendo testigos del genocidio en Gaza y en Cisjordania, y que, en la práctica, el alto el fuego que se afirmaba haber sido acordado y para el cual se habían designado garantes, es completamente ignorado por el régimen de Israel. La población palestina indefensa, hospitales, médicos e incluso las pocas infraestructuras restantes están siendo atacadas. Los periodistas siguen siendo uno de los objetivos constantes del régimen sionista, y estos crímenes continúan con el silencio del Consejo de Seguridad y de las instituciones competentes. En el Líbano las violaciones al alto el fuego persisten, y que los ataques contra Siria y Yemen continúan, y nosotros condenamos todos estos actos como claras violaciones del derecho internacional”.

En respuesta a la pregunta de un periodista de IRNA sobre las especulaciones acerca del lugar de la segunda ronda de negociaciones, donde en los últimos comentarios se mencionó a Italia, y sobre si confirma el cambio de sede, así como sobre si, dado que la primera ronda de negociaciones se llevó a cabo de manera indirecta y alcanzó un resultado aceptable para un primer paso, se ha considerado cambiar la modalidad del diálogo para acelerar el proceso, Baqaei respondió: “Hemos informado de manera muy clara y profesional sobre la evolución de las negociaciones, y aprovecho esta ocasión para agradecer a todos los medios de comunicación por su colaboración y por su enfoque profesional en la difusión de noticias precisas. En cuanto a este tema, el ministro de Asuntos Exteriores ya mencionó en una breve declaración tras las negociaciones que la próxima ronda se celebrará en un lugar distinto a Omán. El lugar de las negociaciones no es lo importante; lo esencial es que la forma y el marco del intercambio entre Irán y Estados Unidos permanecerán sin cambios, y que las conversaciones seguirán siendo indirectas con la mediación de Omán”.

“En cuanto al lugar, es natural que las disposiciones necesarias sean coordinadas por el mediador, que en este caso es Omán. Agradecemos su excelente labor como anfitriones y estamos seguros de que serán ellos quienes determinen cómo se organizarán las negociaciones en la próxima ronda. Una vez que recibamos la postura oficial de la parte omaní sobre el lugar de las conversaciones, tomaremos una decisión y la anunciaremos”, añadió.

“Las negociaciones directas no se llevarán a cabo, ya que no son eficaces ni beneficiosas. Cuando una de las partes insiste en mantener un enfoque autoritario, recurre al lenguaje de las amenazas y al uso de la fuerza, las negociaciones directas, por naturaleza, no son útiles, no resultan aceptables para una parte como la República Islámica de Irán y, además, no pueden conducir a un resultado”, dijo el diplomático iraní.

En respuesta a una pregunta sobre la cooperación de Irán con China y Rusia en el tema nuclear, Baqaei afirmó: “El Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) sigue siendo, desde el punto de vista jurídico, un acuerdo vivo, ya que está vinculado a una resolución del Consejo de Seguridad. Nosotros continuaremos nuestras interacciones y consultas con todos los miembros del JCPOA en el marco de dicho acuerdo y de la Resolución 2231. Creemos que estas interacciones serán beneficiosas”.

“Según la planificación previamente establecida, a finales de esta semana el ministro de Asuntos Exteriores viajará a Rusia y aprovechará esta oportunidad para dialogar sobre los últimos desarrollos relacionados con las conversaciones de Mascate”, añadió.

En respuesta a una pregunta sobre el fortalecimiento del Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Irán y Rusia en la Duma Estatal de Rusia, Baqaei declaró: “La aprobación y puesta en marcha de este tratado estratégico integral es una de las prioridades del Ministerio de Asuntos Exteriores. El proyecto de ley ha sido redactado por el Ministerio y enviado al gabinete para su revisión. Este proceso ya ha comenzado y esperamos que, en un corto período de tiempo, sea enviado al Parlamento para su aprobación final y, posteriormente, al Consejo de Guardianes para su ratificación”.

En respuesta a la pregunta de si es posible esperar que el diálogo y un eventual acuerdo entre Irán y Estados Unidos conduzcan al fin de las tensiones y al restablecimiento de la calma en la región, Baqaei afirmó: “La inestabilidad en la región es producto de un actor extremadamente destructivo llamado Israel. La causa principal de la inseguridad es la continuación del genocidio y las masacres en los territorios ocupados de Palestina. Israel es la única entidad reconocida por la ONU como un régimen de apartheid y el único que, en la actualidad, mantiene bajo ocupación los territorios de dos países de la región, violando diariamente su integridad territorial.

Además, es la única entidad que desde hace ocho décadas ha ocupado parte de la región. Por lo tanto, la inseguridad y las tensiones que lamentablemente han afectado a nuestra región durante estas últimas décadas derivan de este problema, una realidad que, tristemente, las potencias occidentales se niegan a aceptar y siempre desvían la atención señalando a otros actores como responsables”.

En relación con la Expo 2025 y la próxima cumbre económica entre Irán y África, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró: “La Expo es un evento muy importante para mostrar las capacidades de Irán, y se celebrará a finales de abril. Paralelamente a esta exposición, se llevará a cabo una cumbre económica entre Irán y África, en la que un número considerable de países africanos ya han expresado su disposición a participar. Estamos decididos a identificar y aprovechar al máximo las capacidades y oportunidades en las relaciones con África”.

Respondiendo a la pregunta de si las negociaciones entre Irán y Estados Unidos afectarían al apoyo de Irán al eje de la Resistencia, afirmó: “Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se limitan exclusivamente al tema del levantamiento de sanciones y al asunto nuclear, y ningún otro tema está sobre la mesa”.

En respuesta a una pregunta sobre la continuación del enfoque no constructivo de Europa hacia Irán y la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra Irán, Baqaei afirmó: “Lo que está claro es que las conceptualizaciones que cuestionan las acciones judiciales de Irán no son aceptables. Las partes europeas, con un enfoque basado en una interpretación exclusiva de los derechos humanos, se permiten opinar sobre las acciones de otros y aplicar sanciones. Estas sanciones son ilegales y las consideramos no constructivas”.

En reacción a la profanación del Corán en los Países Bajos, el diplomático iraní dijo: “Este acto ya ha ocurrido anteriormente en algunos países europeos y ha provocado problemas graves en los países islámicos. Este tipo de acciones es una interpretación equivocada de la libertad de expresión. La ofensa a los símbolos sagrados de los musulmanes y de cualquier otra religión es inaceptable y no debe justificarse bajo el pretexto de la libertad de expresión. Condenamos este acto y esperamos que los Países Bajos tome las medidas correspondientes. No debemos permitir ni normalizar esto bajo el pretexto de libertad de expresión”.

9490**