Vicecanciller iraní: La industria de enriquecimiento no es moneda de cambio en las negociaciones

Kazem Qaribabadi en una entrevista con la televisión nacional de Irán, IRIB NEWS, ofreció amplias explicaciones sobre la primera ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Mascate, la capital de Omán, así como sobre las perspectivas de la segunda ronda de estas conversaciones que se celebrará el próximo sábado 19 de abril.

El vicecanciller iraní dijo que en la primera ronda de las negociaciones indirectas, ambas partes compartieron sus líneas generales y posiciones fundamentales.

“Dado que en esta fase no existían discrepancias clave y fundamentales entre ambas partes, las conversaciones —a pesar de ser indirectas— concluyeron en menos de tres horas”, agregó.

Asimismo, señaló que la República Islámica está preparada para entablar un diálogo y una negociación serios; es decir, la participación de Irán en esas conversaciones no es meramente táctica.

Qaribabadi subrayó que Irán no tiene ningún tema de negociación más allá de los asuntos nucleares, explicando: “Los temas fuera del ámbito nuclear no forman parte de la agenda de la República Islámica de Irán y, básicamente, no se ha definido ningún concepto bajo el título de ‘otros temas’ para ser negociado”.

En otra parte de sus declaraciones, el viceministro al destacar la posición y la importancia de la industria del enriquecimiento en Irán, dijo: Esta es una industria por la cual hemos ofrecido mártires en su desarrollo y jamás podrá ser utilizada como moneda de cambio en las negociaciones.

“Si la preocupación de la otra parte se refiere a la posible militarización del programa nuclear de Irán, este asunto es susceptible de diálogo y examen. Pero si su objetivo es el cierre total de la industria nuclear, especialmente del enriquecimiento, tal demanda no es lógica ni puede convertirse en el eje de las negociaciones”, concluyó Qaribabadi.