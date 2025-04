“Irán responderá de forma inmediata y proporcional a cualquier ataque militar”

Seyed Abas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, escribió en su cuenta de X: “Las fantasías de Israel, que cree que puede dictarle a Irán qué hacer o no hacer, están tan alejadas de la realidad que ni siquiera merecen respuesta. Sin embargo, la desfachatez de Netanyahu es notable, al pretender dictarle al presidente Trump qué puede o no puede hacer en su diplomacia con Irán”.

Añadió: “Los aliados de Netanyahu en el equipo fracasado de Biden —que no lograron un acuerdo con Irán— fácilmente distorsionan nuestras negociaciones indirectas con el gobierno de Trump, presentándolas erróneamente como otro JCPOA (acuerdo nuclear de 2015)”.

“Permítanme ser claro: Irán es lo suficientemente fuerte y confía en sus capacidades para neutralizar cualquier intento de actores extranjeros malintencionados de sabotear o dictar su política exterior. Solo esperamos que nuestros homólogos estadounidenses sean igualmente firmes”, agregó.

El ministro de Asuntos Exteriores continuó: “Muchos iraníes ya no están seguros de que el JCPOA sea suficiente. Buscan beneficios tangibles. Nada de lo que digan o hagan los aliados de Netanyahu en el equipo fracasado de Biden cambiará esta realidad. No solo no hay ninguna opción militar, sino que definitivamente no existe solución militar alguna. Cualquier ataque recibirá una respuesta similar e inmediata”.