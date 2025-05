Asesor del Líder: La esencia de las negociaciones es política

En declaraciones efectuadas este sabado, en una ceremonia conmemorativa del Día del Maestro en la Universidad Shahed, añadió que la cuestión de negociar o no negociar y esos asuntos giran en torno a los intereses nacionales del país persa.

"Cuando piensas que los intereses del país deben garantizarse a través de la negociación, debes tener en cuenta que si la negociación no cumple con sus objetivos, no hay razón para continuarla. Por lo tanto, ninguno de estos elementos son herramientas de negociación", agregó.

Asimismo, señaló: "Irán dice: 'Tengo el conocimiento nuclear necesario y acepto y cumplo con los marcos aceptados'. Pero ellos dicen: 'Nuestra opinión es diferente' y actúan con fuerza. Ahora, cómo actuar frente a esta fuerza es otro debate".

En referencia a las sanciones de Occidente y EEUU contra la República Islámica, el funcionario iraní dijo: " Las sanciones no se limitan únicamente al tema nuclear. Las sanciones impuestas por EEUU contra Irán no solo están relacionadas con la cuestión nuclear, sino que tienen múltiples dimensiones".

"Estas sanciones tienen sus raíces en una época en la que Irán era Estado satélite de EEUU y ellos no querían perder esta posición. Llegó la Revolución Islámica e Irán dijo: 'Soy independiente, no me someteré ni a la Unión Soviética ni a EEUU' Por eso, ellos crearon problemas", agregó.

Finalmente, Lariyani afirmó: "Hace unos días, el secretario de Defensa de EEUU dijo sobre Yemen: 'Examinaremos este tema en el momento adecuado'. Ellos han atacado 800 veces a los yemeníes. Estos problemas no están relacionados con Irán, sino que toda la región se enfrenta a estos problemas".