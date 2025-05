El general de división Salami: El CGRI no retrocede ante ningún enemigo

Durante una ceremonia en honor al Día del Maestro, el general de división Salami, afirmó el domingo: “El CGRI posee una identidad que va más allá de la de los individuos; es una fuerza con espacio e influencia que debe ser constantemente fortalecida. Por lo tanto, no retrocederemos ni un solo paso ante ningún enemigo. Hemos sido creados únicamente para la victoria. En las enseñanzas del CGRI, no existe el concepto de retirada: todos nuestros pasos son hacia adelante”.

“Nos enfrentamos a enemigos cuya esencia, creencias, fe y convicciones son débiles, y se derrumban rápidamente, aunque cuenten con estructuras y equipos que aparentan ser modernos y poderosos”, dijo.

“Por supuesto, esto no significa abandonar la idea de la necesidad de contar con herramientas poderosas. Nosotros fabricamos todas las herramientas, pero no dependemos de ellas; las herramientas no son nuestro pilar para la victoria, sino los instrumentos de esa victoria. Nuestro verdadero sostén son los corazones, la fe, las creencias y las virtudes”, expresó.

