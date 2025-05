Irán no es el único país que lleva a cabo enriquecimiento y no posee armas nucleares

Teherán, IRNA– En respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, quien afirmó que “Irán es el único país que no tiene armas nucleares, pero lleva a cabo enriquecimiento”, el subdirector de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) precisó: “Irán no es el único país que lleva a cabo enriquecimiento y, al mismo tiempo, no posee armas nucleares”.

Behruz Kamalvandi, dijo que la afirmación de Marco Rubio seguramente molestará al equipo del Departamento de Estado de EEUU, ya que su secretario la ha hecho sin previa investigación. "Países como Bélgica, Países Bajos, Corea del Sur, Japón, Argentina y Alemania no poseen armas nucleares, pero llevan a cabo enriquecimiento. Por lo tanto, se debe señalar que Irán no es el único país que lleva a cabo enriquecimiento sin poseer armamento nuclear", agregó. Kamalvandi concluyó: "Parece que los funcionarios estadounidenses deberían estudiar un poco más y expresarse con mayor precisión cuando hacen declaraciones".